Bus uderzył w 14-letniego rowerzystę. Dziecko wylądowało w szpitalu

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-10-28 8:58

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło w Tarnowie na ulicy Nowy Świat. 14-letni rowerzysta, który prawidłowo poruszał się ścieżką rowerową, został potrącony przez samochód dostawczy. Kierujący busem wyjeżdżał z posesji i włączał się do ruchu, gdy doszło do zderzenia. Chłopiec z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

  • 14-letni rowerzysta trafił do szpitala po zderzeniu z busem, który wyjeżdżał z posesji.
  • Do zdarzenia doszło na ścieżce rowerowej.
  • Policja ustala dokładne okoliczności wypadku. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się bez utrudnień.

Wypadek na ulicy Nowy Świat w Tarnowie. Rowerzysta zderzył się z busem

Do groźnego wypadku doszło w środę, 28 października w Tarnowie. Jak wynika ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy policji, 14-letni rowerzysta poruszał się wydzieloną ścieżką rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Nowy Świat. W tym samym czasie z terenu jednej z prywatnych posesji wyjeżdżał kierowca samochodu dostawczego. Podczas manewru włączania się do ruchu i przecinania drogi rowerowej doszło do zderzenia obu pojazdów.

Siła uderzenia była na tyle duża, że nastolatek spadł z jednośladu i doznał obrażeń ciała. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, w tym zespół ratownictwa medycznego oraz patrole policji. Ranny nastolatek został opatrzony przez medyków, a następnie przetransportowany do pobliskiego szpitala w celu wykonania szczegółowych badań diagnostycznych.

Policja ustala okoliczności zdarzenia

Tarnowscy policjanci z wydziału ruchu drogowego natychmiast przystąpili do zabezpieczania miejsca zdarzenia oraz ustalania jego dokładnych okoliczności. Kluczowe dla sprawy będzie dokładne odtworzenie momentu, w którym bus przeciął tor jazdy jednośladu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego w Polsce, kierujący pojazdem, który włącza się do ruchu – a tak dzieje się w przypadku wyjazdu z posesji – jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, w tym pieszym i rowerzystom znajdującym się na drodze lub ścieżce.

Zielony bus i rower na ścieżce rowerowej. Obok zdjęcie z dystansu. O wypadku w Tarnowie przeczytasz na SE.
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