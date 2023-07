Letni Park Wodny zalany podczas ulewy. Basen jest nieczynny

A to pech! Letni Parki Wodny w Tarnowie musiał zostać zamknięty z powodu poniedziałkowej (17 lipca) ulewy. Z informacji TOSiR-u wynika, że deszcz zalał pomieszczenia techniczne znajdujące się na terenie obiektu, co uniemożliwia jego funkcjonowanie. Odkryta pływalnia pozostanie nieczynna przez jeden dzień - we wtorek, 18 lipca. To przykra wiadomość zwłaszcza dla najmłodszych miłośników spędzania wolnego czasu na basenie, ponieważ w każdy wtorek uczniowie tarnowskich szkół mogą korzystać z Letniego Parku Wodnego płacąc za wstęp jedynie 4 złote. Dzisiaj taka okazja im przepadnie. Miejmy nadzieję, że działający od 1 lipca Letni Park Wodny w Tarnowie-Mościcach w kolejnych dniach będzie już funkcjonował bez przeszkód.

Plaga awarii na tarnowskich basenach. Problemy na krytych pływalniach

W ostatnich dniach tarnowskie baseny nie mają dobrej serii. Dzisiaj (18 lipca) nieczynny jest Letni Park Wodny, z kolei wczoraj nie można było korzystać ze znajdującej się po sąsiedzku krytej pływalni w Miejskim Domu Sportu. TOSiR nie podał przyczyny utrudnień. Usterki nie ominęły też krytego Parku Wodnego przy ul. Piłsudskiego w Tarnowie. W niedzielę (16 lipca) na obiekcie nastąpiła awaria systemu informatycznego, dlatego klienci nie mogli korzystać z tego basenu do czasu naprawienia usterki.

