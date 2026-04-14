Groźny wypadek w lesie pod Tarnowem. Lina uderzyła 60-latka w głowę, lądował śmigłowiec LPR

Trudna akcja ratunkowa w Bogoniowicach. Strażacy użyli quada

Informacja o dramatycznym zdarzeniu dotarła do dyspozytorni we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, tuż przed godziną 11:00. Na ratunek do prywatnego kompleksu leśnego w Bogoniowicach natychmiast wysłano jednostki straży pożarnej, karetkę pogotowia oraz policyjny radiowóz.

Gdy ratownicy medyczni opatrzyli ranną ofiarę, do akcji wkroczyli strażacy, którzy musieli wyciągnąć poszkodowanego z niedostępnego obszaru. Z uwagi na fatalne ukształtowanie terenu, do przewiezienia rannego wykorzystano specjalistycznego quada wyposażonego w przyczepę. Dopiero wtedy 60-latka udało się przekazać załodze Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która zabrała go drogą powietrzną do tarnowskiego szpitala. W tej wymagającej operacji uczestniczyło w sumie 15 strażaków.

Lina pękła podczas obalania pnia. Policja z Tarnowa bada sprawę

Ze wstępnych relacji mundurowych wynika, że do dramatu doprowadziło nagłe pęknięcie liny wykorzystywanej podczas próby powalenia potężnego drzewa. Jak przekazał asp. sztab. Paweł Klimek z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, do lasu przyjechało traktorem rolniczym łącznie trzech mężczyzn w wieku około 60 lat, by zająć się zaplanowanym wyrębem.

Obecni na miejscu policjanci rozpoczęli szczegółowe oględziny terenu i sprawdzili stan trzeźwości wszystkich osób biorących udział w pracach leśnych. Wyjaśnieniem dokładnych przyczyn i okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku zajmą się najprawdopodobniej śledczy z Komisariatu Policji w Ciężkowicach.

11

