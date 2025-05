To małopolskie miasto seniorów. Co czwarty mieszkaniec ma min. 65 lat

i Autor: Pixabay.com

Statystyki demograficzne

GUS wskazał miasto seniorów w Małopolsce. Co czwarty mieszkaniec ma min. 65 lat

Główny Urząd Statystyczny przedstawił najnowsze opracowanie na temat sytuacji demograficznej w Małopolsce. Na koniec poprzedniego roku mediana wieku ludności województwa małopolskiego wyniosła 41,6 l. i była niższa od ogólnokrajowego wyniku (43,3 l.). Nie wszystkie miejscowości w Małopolsce mają jednak powody do zadowolenia. W "najstarszym" mieście prawie co czwarty mieszkaniec ma co najmniej 65 lat.