Nowy Sącz. Hieny cmentarne okradły grobowiec znanego historyka

Dwóch mężczyzn w wieku 38 i 39 lat dokonało skandalicznej kradzieży na cmentarzu w Nowym Sączu. Sprawcy okradli grobowiec znanego historyka Ziemi Sądeckiej z tablicy nagrobnej. Mosiężna tablica prawdopodobnie miała być sprzedana na złom, ale tak się nie stało, ponieważ mężczyźni zostali zatrzymani przez policyjny patrol. Wpadli przez swoje nerwowe, a tym samym podejrzane zachowanie.

Zatrzymani to recydywiści. Jaka kara im grozi?

Po wytrzeźwieniu obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty ograbienia grobu, za co grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. W tym przypadku sąd może jednak orzec wyższy wymiar kary z uwagi na to, że sądeczanie dopuścili się tego przestępstwa w warunkach recydywy. Odzyskana tablica wkrótce zostanie przekazana rodzinie i trafi z powrotem na swoje miejsce

