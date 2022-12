QUIZ. Jak dobrze znasz polskie kolędy? Pomagamy przypomnieć sobie najważniejsze z nich

QUIZ. Jak dobrze znasz polskie kolędy? Ich teksty potrafią zaskoczyć

Kolędy są radosnymi utworami, których treść nawiązuje do Bożego Narodzenia. W polskiej tradycji wykonuje się je od wigilii do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Najstarsza polska kolęda to "Zdrow bądź, krolu anjelski", która powstała w 1424 roku. A Ty, jak dobrze znasz polskie kolędy? Sprawdź się w naszym quizie. Quiz składa się z dziesięciu pytań. Na każde z nich jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź! Żeby zdobyć maksymalną liczbę punktów trzeba znać teksty nie tylko pierwszych zwrotek najpopularniejszych polskich kolęd. Ich treść często zaskakuje i nawiązuje do mniej znanych epizodów biblijnych. Powodzenia!

Jak dobrze znasz polskie kolędy? Pomagamy przypomnieć sobie najważniejsze z nich Pytanie 1 z 10 Kto w kolędzie "Dzisiaj w Betlejem" klęka przed narodzonym Chrystusem? aniołowie bydlęta pasterze

