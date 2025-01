Mocno wysłużony stadion żużlowy w Tarnowie doczeka się modernizacji przed startem Jaskółek w Metalkas 2. Ekstralidze. To wymóg, którego niespełnienie skutkowałoby brakiem licencji dla klubu na start w rozgrywkach. Miasto właśnie rozpisało 3 postępowania dotyczące Jaskółczego Gniazda. Na stadionie zostanie zamontowana nowa banda dmuchana, samorząd kupi certyfikowane przykrycie toru chroniące przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, a także zostaną wykonane następujące roboty budowlane:

wytyczenie geodezyjne; roboty rozbiórkowe i demontażowe, w tym m.in.: rozbiórka bandy stałej, rozbiórka istniejącego pasa bezpieczeństwa, rozbiórka toru żużlowego, rozbiórka odwodnienia, wykonanie odwodnienia toru żużlowego; wykonanie przepustów; wykonanie toru żużlowego; wykonanie bandy stałej; wykonanie pasa bezpieczeństwa; wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Dokumentacja projektowa, która posłuży modernizacji stadionu została stworzona w 2019 r. Wówczas planowano zdecydowanie szerszy zakres prac, obejmujący nie tylko unowocześnienie elementów stadionu bezpośrednio związanych z rozgrywaniem zawodów żużlowych, ale też remont pomieszczeń klubowych czy trybun. Obecnie nie ma na to szans. Wykonywane są jedynie zadania niezbędne, by Autona Unia Tarnów mogła jeździć w Metalkas 2. Ekstralidze.

W postępowaniach dotyczących bandy i przykrycia toru oferty można składać odpowiednio do 30 i 31 stycznia. Z kolei w postępowaniu na roboty budowlane czas na składanie ofert kończy się 6 lutego. Pierwsze dwa zadania muszą zostać ukończone do 21 marca. Roboty na stadionie mają się natomiast zakończyć do 4 kwietnia 2025 r.

