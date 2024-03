Tarnów. Adam Leszkiewicz nowym prezesem Grupy Azoty

Grupa Azoty ma nowego prezesa. Na czele zarządu mościckiej spółki od dzisiaj (20 marca) stoi Adam Leszkiewicz. W przeszłości (lata 2012-16) był on już związany z Azotami jako prezes zakładów w Kędzierzynie-Koźlu. Przypomnijmy, że wybór nowego prezesa stał się konieczny po odwołaniu z tej funkcji Tomasza Hinca. Przez miesiąc obowiązki prezesa pełnił członek rady nadzorczej Krzysztof Kołodziejczyk. Pozostanie on w zarządzie Grupy Azoty jako wiceprezes, co oznacza, że nie wróci już do pracy w radzie nadzorczej spółki.

Adam Leszkiewicz pochodzi z Krakowa. Ukończył Uniwersytet Ekonomiczny, był doktorantem prof. Jerzego Hausnera. Ma też związki z Tarnowem. W 1998 r. został dyrektorem gabinetu i rzecznikiem wojewody tarnowskiego Aleksandra Grada. Poniżej dalsza część artykułu.

Azoty mają nowy zarząd

Zmiana na stanowisku prezesa to niejedyna rotacja we władzach Grupy Azoty. W skład zarządu rada nadzorcza powołała nie tylko Krzysztofa Kołodziejczyka, ale również: Andrzeja Skolmowskiego, Andrzeja Dawidowskiego i Pawła Bielskiego.

Odwołany został natomiast Marek Wadowski, którego miejsce zajmie delegowany z rady nadzorczej Hubert Kamola. Delegacja może trwać maksymalnie 3 miesiące. W międzyczasie zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne na to stanowisko.

