Aż 12 milionów złotych może kosztować diecezję tarnowską przestępcza działalność byłego już księdza Mariana W. Będąc duchownym krzywdził on małoletnich służących jako ministranci i lektorzy. Ośmiu pokrzywdzonych skierowało do sądu pozew domagając finansowego zadośćuczynienia za molestowanie seksualne, którego padli ofiarą. Tarnowska kuria płacić jednak nie chce i nie poczuwa się do odpowiedzialności za przestępstwa kapłana wielokrotnie przenoszonego z parafii na parafię. Odpowiedź pełnomocnika diecezji na pozew, opublikowana przez portal Onet, oburzyła wiele osób. Do sprawy odniósł się biskup tarnowski Andrzej Jeż.

W wydanym oświadczeniu hierarcha zaprzecza, by władze kościelne sugerowały, że ofiary ks. W. są współwinne jego ohydnym przestępstwom. - Absolutnie nie można w żadnym stopniu obarczać winą Osób skrzywdzonych za przestępcze działania księdza Mariana W. i za jego zaburzenia preferencji seksualnych. Wina leży tylko i wyłącznie po stronie sprawcy a nie Osoby skrzywdzonej! - zapewnia bp Andrzej Jeż. Równocześnie biskup przeprosił skrzywdzonych i ich bliskich. Zapewnił również o tym, że tarnowska kuria na poważnie podchodzi do przypadków seksualnych ekscesów księży i jest wyczulona na dobro osób pokrzywdzonych. Mimo tego władze kościelne odrzucają roszczenia byłych ministrantów i nie chcą wypłacić im zadośćuczynienia.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2024 r. Sąd Rejonowy w Nowym Targu skazał byłego już księdza Mariana W. (został wydalony ze stanu duchownego) na karę 12 lat pozbawienia wolności. Były duchowny ma również wypłacić 255 tysięcy złotych swoim ofiarom. Wyrok w sprawie karnej nie wyklucza jednak domagania się zadośćuczynienia na drodze cywilnoprawnej. Poniżej pełna treść oświadczenia biskupa Andrzeja Jeża.

Pełna treść oświadczenia biskupa tarnowskiego Andrzeja Jeża

- W związku z ostatnimi publikacjami medialnymi zarzucającymi, że ze strony diecezji tarnowskiej sugerowana jest współwina Skrzywdzonych przez byłego księdza Mariana W., pragnę w sposób jednoznaczny i stanowczy oświadczyć, że stoimy na stanowisku, iż absolutnie nie można w żadnym stopniu obarczać winą Osób skrzywdzonych za przestępcze działania księdza Mariana W. i za jego zaburzenia preferencji seksualnych. Wina leży tylko i wyłącznie po stronie sprawcy a nie Osoby skrzywdzonej! Takie stanowisko zostało też przedstawione przez pełnomocnika diecezji mec. Krzysztofa Nocka w wydanym przez niego obszernym odniesieniu się do doniesień medialnych.

Podczas moich spotkań z duchowieństwem diecezji tarnowskiej, kiedy był podejmowany temat krzywd wyrządzonych przez niektórych duchownych, zawsze jednoznacznie podkreślałem i podkreślam, że winę ponosi sprawca i za popełnione przestępstwo powinien on zostać adekwatnie do winy ukarany. Pragnę podkreślić też, że do cierpień Osób, które doświadczyły krzywdy wykorzystania seksualnego, podchodzimy z najwyższą uwagą i troską, a także pragniemy tym Osobom przychodzić z różnoraką pomocą. Wyrazem tego jest realizowany cyklicznie od kilku lat w diecezji tarnowskiej, pierwszy w Polsce, wyspecjalizowany program duchowej i psychologicznej pomocy pod nazwą „Od Łez do Łaski”. Program skierowany jest do każdego, kto doznał przemocy seksualnej, fizycznej, emocjonalnej lub duchowej w dzieciństwie, okresie dojrzewania lub dorosłości. Również każda Osoba skrzywdzona, która zgłasza się do kurii w Tarnowie, otrzymuje propozycję konkretnej pomocy, i jeśli tylko zechce, może z niej skorzystać a także otrzymać środki na pokrycie kosztów terapii, która może trwać przez szereg lat.

Kieruję ponownie słowa przeproszenia do wszystkich Osób skrzywdzonych i ich rodzin, a także wyrażam żal z powodu krzywdy, jaka została im wyrządzona. Słowa przeproszenia kieruję również do wszystkich, którzy w wyniku zamętu medialnego, jaki powstał wokół stanowiska prezentowanego w tej kwestii zarówno przeze mnie jak i przez diecezję, poczuli się zgorszeni. Jednocześnie zapewniam, że wszystkie zgłaszane do nas sprawy są podejmowane oraz prowadzone z wielką dbałością i należytym wyczuleniem na dobro Osób skrzywdzonych.

