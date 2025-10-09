Makabra w centrum Tarnowa. Mężczyzna wymiotował krwią, policja znalazła jego ciało

2025-10-09 10:51

W budynku poczty przy Placu Dworcowym w Tarnowie dokonano makabrycznego odkrycia. Znaleziono tam ciało 58-letniego pracownika ochrony. Radio ESKA podaje, że obok ciała mężczyzny leżała broń palna, do której miał on dostęp w związku z wykonywaną pracą. Pierwsze zgłoszenie, które wpłynęło do służb, dotyczyło mężczyzny, który miał wymiotować krwią. Służby pracujące na miejscu pod nadzorem prokuratora wstępnie wykluczają, by do śmierci 58-latka przyczyniły się osoby trzecie. Okoliczności dramatu wciąż są wyjaśniane.

  • W środę po południu, 8 października 2025 roku, w placówce pocztowej przy Placu Dworcowym w Tarnowie znaleziono zwłoki 58-letniego pracownika ochrony.
  • Obok ciała mężczyzny ujawniono broń palną, a policja wstępnie wyklucza udział osób trzecich w zdarzeniu.
  • Ciało mężczyzny zostało znalezione w pomieszczeniu służbowym, do którego dostęp miały tylko upoważnione osoby.

Zgłoszenie o mężczyźnie wymiotującym krwią. 58-latek nie żyje

Zaczęło się od zgłoszenia dotyczącego mężczyzny wymiotującego krwią. Do dramatycznej sceny doszło wczoraj (8 października) na Placu Dworcowym w Tarnowie. Kiedy na miejsce przybyli policjanci okazało się, że poszkodowanemu mężczyźnie nie można już pomóc. W pomieszczeniu służbowym poczty zostało znalezione ciało 58-latka. Obok znajdowała się należąca do denata broń służbowa.

W rozmowie z Radiem ESKA, aspirant Kamil Wójcik z tarnowskiej policji potwierdził tragiczne doniesienia i przekazał pierwsze ustalenia. – Nie żyje 58-letni mężczyzna, pracownik placówki pocztowej. Obok niego ujawniono jednostkę broni. Mężczyzna z naszych ustaleń jest pracownikiem ochrony Poczty Polskiej i miał dostęp do broni. Na ten moment wykluczamy udział osób trzecich w zdarzeniu – powiedział oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.

Na miejscu tragedii przez wiele godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Tarnowie. Śledczy zabezpieczyli wszystkie ślady, które mogą pomóc w wyjaśnieniu okoliczności śmierci 58-letniego ochroniarza. Na ten moment przyczyna tragedii nie została jeszcze określona.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

