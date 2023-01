Młody kierowca rozbił mercedesa o metalową barierę. Nie żyje 25-letni pasażer

Biskup wyjeżdża do Afryki

Wypadek śmiertelny pod Gorlicami. Nie żyje pasażer mercedesa

W środę, 25 stycznia po południu w miejscowości Łosie pod Gorlicami doszło do wypadku śmiertelnego, w którym zginął 25-letni mężczyzna. Był on pasażerem mercedesa kierowanego przez 22-latka. Na łuku drogi młody szofer stracił panowanie nad pojazdem i wypadł z jezdni. Samochód po przejechaniu kilkudziesięciu metrów uderzył w metalową barierę znajdującą się nad potokiem Łosianka. Poszkodowany pasażer został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Tarnowie. Niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia. Dużo więcej szczęścia miał kierowca. 22-letni mieszkaniec gminy Ropa również został ranny, jednak jego obrażenia nie były krytyczne.

Policjanci KPP Gorlice dokonali oględzin miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia. Wiadomo, że kierujący mercedesem był trzeźwy. Do zdarzenia prawdopodobnie przyczyniły się trudne warunki drogowe. Mokra jezdnia przy temperaturze około 0 st. Celsjusza stała się bardzo śliska, co mogło doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem.

