i Autor: OSP Wysokie/FB, Ri_Ya/cc0/pixabay Sylwester Hasior zmarł w wieku 36 lat.

Wzruszające pożegnanie

Nie żyje młody strażak i radny z Limanowej. Ogień poparzył 60 proc. jego ciała

Nie żyje Sylwester Hasior, strażak z OSP Wysokie i radny gminy Limanowa. Mężczyzna został ranny w pożarze, do którego doszło przed Bożym Narodzeniem. Miał poparzone 60 proc. ciała. Niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia. - Z wielkim bólem zawiadamiamy o odejściu do domu Pana druha Sylwestra Hasiora, dziękujemy za zaangażowanie w rozwój naszej jednostki. Do zobaczenia Sylwku - napisali strażacy z OSP Wysokie.