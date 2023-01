i Autor: jplenio/cc0/pixabay W Zagórzanach pod Gorlicami i w Krakowie zginęły dwie osoby potrącone przez pociągi / zdjęcie ilustracyjne.

Dwie tragedie w kilka godzin

Czarna niedziela na torach! Dwie osoby zostały zmasakrowane przez pociągi

To była czarna niedziela w Małopolsce! W Zagórzanach pod Gorlicami i w Krakowie doszło do dwóch wypadków śmiertelnych, w których zginęły dwie osoby potrącone przez pociągi. Trwa ustalanie okoliczności obu zdarzeń. Nie wykluczone, że ofiary same rzuciły się na tory, chcąc popełnić samobójstwo. Przypomnijmy, że w czwartek na torach w Kętach zginęła nastolatka.