Makabryczny wypadek na torach kolejowych! Nastolatka zdekapitowana przez pociąg

Kęty. Makabryczny wypadek na torach. Pociąg zabił młodą kobietę

W czwartek, 5 stycznia na torach w Kętach-Podlesiu doszło do makabrycznego wypadku. Zginęła w nim młoda kobieta, która została potrącona przez pociąg relacji Kraków - Bielsko-Biała. Poniosła ona śmierć na miejscu. Jak podaje Radio ESKA, pędząca maszyna odcięła nastolatce głowę. Policja ustala personalia ofiary oraz okoliczności, w których doszło do tragicznego zdarzenia. Jedną z badanych wersji jest próba samobójcza podjęta przez młodą kobietę. Na obecną chwilę nie wiadomo jeszcze, dlaczego nastolatka znalazła się na torowisku. - Nie znamy jeszcze przyczyny, dlaczego młoda kobieta znalazła się na torowisku. Jej personalia na razie są ustalane. Oczywiście zwłoki będą zabezpieczone do sekcji, a okoliczności tej tragedii zostaną wyjaśnione w trakcie śledztwa. Może to być nieszczęśliwy wypadek lub samobójstwo, tego jeszcze nie wiemy - powiedziała Radiu ESKA asp. szt. Małgorzata Jurecka z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

i Autor: Małopolska Policja Do wypadku doszło na torowisku w Kętach–Podlesiu.

