Nie żyje o. Stanisław Ostrowski. Tuchowscy redemptoryści w żałobie

Nie żyje o. Stanisław Ostrowski. Redemptoryści w żałobie po stracie współbrata

O. Stanisław Ostrowski zmarł w sobotę, 19 sierpnia w wieku 83 lat. Urodził się w Trzemesnej, a mając 18 lat wstąpił do zakonu redemptorystów. Śluby wieczyste złożył 31 sierpnia 1962 r. w Tuchowie, a święcenia kapłańskie otrzymał 19 lipca 1964 r. Pracował jako katecheta, duszpasterz, misjonarz i rekolekcjonista w Gliwicach, Szczecinku, Tuchowie, Lubaszowej, Elblągu i Paczkowie. Ze względu na chorobę od 2022 r. znowu przebywał w Tuchowie. Pogrzeb o. Stanisława Ostrowskiego odbędzie się we wtorek 22 sierpnia 2023 r. o godz. 11.00 w sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie. Pół godziny wcześniej nastąpi wprowadzenie ciała i różaniec.

Poniżej nota biograficzna poświęcona o. Stanisławowi Ostrowskiemu, umieszczona na stronie internetowej diecezji tarnowskiej.

Kim był o. Stanisław Ostrowski? Nota biograficzna

O. Stanisław Ostrowski urodził się 6 kwietnia 1940 roku w Trzemesnej (gmina Tuchów) jako piąte dziecko Ludwika i Marii zd. Onak. W 1954 roku ukończył szkołę podstawową w Trzemesnej, następnie uczęszczał do liceum w Tuchowie, gdzie w 1958 roku zdał maturę. W tym samym roku wstąpił do Zgromadzenia Redemptorystów. Pierwszą profesję zakonną złożył po ukończeniu nowicjatu w Braniewie, 15 sierpnia 1959 r, zaś śluby wieczyste 31 sierpnia 1962 r. w Tuchowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 lipca 1964 r. i jeszcze przez rok pozostał w Tuchowie, aby ukończyć czas studiów seminaryjnych. Następnie odbył roczne tirocinium w Toruniu i w 1966 roku został skierowany do Krakowa.

Następnie pracował jako katecheta, duszpasterz, misjonarz i rekolekcjonista w Gliwicach, Szczecinku, Tuchowie, Lubaszowej, Elblągu i Paczkowie. Był długoletnim i cenionym spowiednikiem oraz kierownikiem duchowym w nowicjacie na Lubaszowej oraz w seminarium duchownym w Tuchowie. Dwukrotnie i najdłużej przebywał w Bardzie, skąd w 2022 roku został przeniesiony do Tuchowa, gdzie cierpliwie znosił trudy choroby. Był miłośnikiem gór i turystyki wędrowniczej.

