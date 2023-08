i Autor: Małopolska Policja Kierowca hondy, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej na skrzyżowaniu zderzył się ze scanią.

Wypadek śmiertelny

Osobowa honda staranowana przez tira. Nie żyje 77-letni kierowca i jego pasażerka

Dwie osoby zginęły w wypadku, do którego doszło w Gierczycach (powiat bocheński). Poruszały się one hondą, a na skrzyżowaniu drogi powiatowej oraz drogi wojewódzkiej 967 ich pojazd zderzył się z tirem. 77-letni kierowca i pasażerka w tym samym wieku trafili do szpitala, gdzie zmarli wskutek odniesionych obrażeń. Kierowca tira był trzeźwy w momencie wypadku.