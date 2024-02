Nietypowy gość przed urzędem gminy. Internauci zrywają boki ze śmiechu. "Swój do swego ciągnie"

Nie żyje ks. Edward Rylec. Był proboszczem, kanonikiem i Kapelanem Jego Świątobliwości

W wieku 77 lat zmarł ks. Edward Rylec. Duchowny jako wikariusz pracował w parafiach: Olszyny k. Jasła, Lisia Góra i Mielec. W 1990 r. został proboszczem w parafii pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie (woj. podkarpackie). W 2003 r. biskup przeniósł go na urząd proboszcza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku, który pełnił do 13 sierpnia 2016 roku. Po przejściu na emeryturę pozostał w tej parafii jako rezydent. W latach 1982-90 był dyrektorem administracyjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. W 2009 r. został kanonikiem honorowym kapituły kolegiackiej w Nowym Sączu. Trzy lata temu papież Franciszek przyznał mu specjalny tytuł Kapelana Jego Świątobliwości.

Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym w Tymbarku rozpocznie się w środę, 21 lutego o godz. 12.30. Po jej zakończeniu na miejscowym cmentarzu parafialnym nastąpi pochówek. Poniżej nota biograficzna poświęcona zmarłemu duchownemu, umieszczona na stronie internetowej diecezji tarnowskiej.

Kim był ks. Edward Rylec?

Ks. Edward Rylec urodził się 21 marca 1946 roku w Braciejowej, jako syn Józefa i Stanisławy z domu Krupa. Pochodził z parafii Gumniska. Egzamin dojrzałości złożył w 1964 roku w Dębicy, po czym wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po ukończeniu studiów filozoficzno - teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 30 maja 1971 roku w Tarnowie. Jako wikariusz pracował w parafiach: Olszyny k. Jasła (od 18 czerwca 1971 roku), Lisia Góra (od 24 czerwca 1974 roku) oraz Mielec – Matki Bożej Nieustającej Pomocy (od 7 sierpnia 1978 roku). W dniu 6 listopada 1990 roku został mianowany proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Straszęcinie. Z dniem 23 sierpnia 2003 roku objął urząd proboszcza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tymbarku, który pełnił do 13 sierpnia 2016 roku, a następnie pozostał w tejże parafii w charakterze rezydenta. Ponadto sprawował obowiązki dziekana dekanatu Tymbark, notariusza oraz dekanalnego duszpasterza małżeństw i rodzin, duszpasterza nauczycieli i wychowawców oraz asystenta Akcji Katolickiej w dekanacie Dębica-Zachód, kapelana Oddziału Zdrowia Psychicznego w Straszęcinie, członka Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej oraz Zespołu ds. Jubileuszu roku 2000, a także dyrektora administracyjnego Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie (1982-1990). W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w roku 1983 diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w roku 1992 diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto. W 2009 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu, zaś w 2021 roku został obdarzony godnością Kapelana Jego Świątobliwości.

