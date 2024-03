Michał i Szymon spłonęli w BMW. Wsiedli do auta, bo Bogdan chwalił się jego osiągami. "400 koni mechanicznych"

Pani Maria spod Limanowej skończyła 100 lat

Takie święto to rzadkość. Pani Maria Dudek ze wsi Walowa Góra w gminie Limanowa skończyła 100 lat! Z tej okazji szacowną jubilatkę odwiedzili przedstawiciele miejscowych władz samorządowych. Życzenia pani Marii złożył wójt Jan Skrzekut oraz starosta powiatu limanowskiego Mieczysław Uryga. Towarzyszyli im: sołtys Walowej Góry Krzysztof Ryś i zastępca kierownika USC Anna Świerczek.

- Dzisiejsza okazja jest niecodzienna i doniosła. Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia setnych urodzin. Sto lat, to czas, który dla większości z nas, zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia, to czas w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości. Dane było Pani przeżyć cały wiek w naszej polskiej historii, doświadczyć trudów i radości z nim związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń Polaków. Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem. Gratuluję i życzę, przede wszystkim dużo zdrowia oraz Błogosławieństwa Bożego na dalsze lata! - powiedział podczas uroczystości wójt gminy Limanowa Jan Skrzekut. Poniżej dalsza część artykułu.

Pani Maria doczekała się 9 praprawnuków

Z pewnością największą radość sprawiła pani Marii wizyta bliskich. Warto przy tym dodać, że stulatka doczekała się wyjątkowo licznej rodziny. Seniorka urodziła trzy córki, ma siedmioro wnucząt, siedemnastu prawnuków i dziewięcioro praprawnuków.

