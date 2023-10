Oskarżają proboszcza o sprowadzanie kochanek na plebanię. "Miłość do uciech cielesnych wzięła górę"

Nowy Sącz. Jeleń zaplątał się w siatkę bramki piłkarskiej. Uratowali go strażacy

Zielona murawa boiska piłkarskiej przy ul. Sosnowej w Nowym Sączu przyciągnęła pięknego jelenia, który urządził sobie spacer po obiekcie sportowym. Nieopatrznie jego szczególne zainteresowanie wzbudziła piłkarska bramka, na której wisiała siatka. Jeleń nie wyczuł grożącego mu niebezpieczeństwa i... zaplątał się w siatkę. Zwierzak nie potrafił samodzielnie się uwolnić, dlatego konieczna była interwencja ludzi.

Weterynarz podał jeleniowi środki usypiające, a gdy te zaczęły działać, do akcji mogli przystąpić strażacy. To oni wyplątali poroże zwierzaka z siatki bramkarskiej i tym samym zwrócili mu wolność. Jeleń został przetransportowany do samochodu weterynarza, którzy przejął dalszą opiekę nad zwierzęciem.

i Autor: PSP Nowy Sącz

