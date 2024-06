PKP wyburza domy pod inwestycję. Ponad 30 rodzin zostanie zmuszonych do wysiedlenia

Polskie Koleje Państwowe to najpopularniejszy przewoźnik w kraju, który od lat cieszy się popularnością. To właśnie pociągami możemy szybko i w niskiej cenie dostać się do niemalże każdego zakątka kraju. PKP chce jednak jeszcze bardziej przyspieszyć podróże i w związku z tym decyduje się na kontrowersyjną inwestycję.

Zgodnie z dotychczasowymi informacjami we wsiach Męcina i Mordarka pod Limanową zburzonych zostanie 31 domów, a w ich miejscu powstanie linia kolejowa łącząca Kraków z Nowym Sączem. Dzięki takim rewolucjom podróż z Krakowa do Nowego Sącza skróci się z 3 godzin do 60 minut, lecz nie każdego cieszy ta wieść. Zmuszeni do wysiedlenia mieszkańcy nie są zadowoleni z takiego obrotu spraw. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Mieszkańcy wsi Męcina i Mordarka załamani inwestycją. "Musimy poświęcić się dla Państwa"

Z wysiedleńcami przeprowadził rozmowę portal Onet.pl i - jak można się domyślać - zdecydowana większość osób nie jest zadowolona. Mieszkańcy są załamani wysokością odszkodowań za nieruchomości, które zostały zaproponowane im przez Polskie Koleje Państwowe.

Wyceniono mi wszystko na 250 tys. złotych. Gdzie ja za takie pieniądze kupię coś nowego?

Budują inwestycję za blisko 2 mld zł, a oszczędzają na odszkodowaniach dla ludzi. To skandal [...] Za te 500 tys. zł to starczy mi co najwyżej na odbudowę 60 proc. tego, co mam dziś.

Mamy 40 lat i wracamy do punktu wyjścia, bo musimy "poświęcić się dla Państwa" - relacjonowali zmuszeni do wysiedlenia mieszkańcy.

Quiz geograficzny. Rozpoznasz dworzec PKP po zdjęciu i podpowiedzi? Sprawdź się! Pytanie 1 z 10 Na początek coś prostego. Stolica województwa zachodniopomorskiego Koszalin Szczecin Dąbie Szczecin Główny Dalej