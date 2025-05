Polski Biegun Ciepła zmienia lokalizację? Tarnów może stracić swój tytuł!

Niepokojący incydent z udziałem małej dziewczynki. Para chciała ją wciągnąć do białego busa

Skąd wziął się tytuł "Polskiego Bieguna Ciepła"?

Tytuł "Polskiego Bieguna Ciepła" został nadany miastu, które na podstawie wieloletnich pomiarów meteorologicznych wykazywało najwyższą średnią temperaturę roczną w Polsce. W roku 2000 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował zestawienie temperatur średniorocznych z lat 1971–2000, z którego wynikało, że to właśnie Tarnów położony w województwie małopolskim miał najcieplejszy klimat w kraju. Od tego czasu miejscowość cieszyła się reputacją najcieplejszego miasta w Polsce, co stało się powodem do dumy mieszkańców, elementem lokalnej tożsamości i magnesem marketingowym dla regionu. Jednak klimat się zmienia, a wraz z nim mogą zmienić się także liderzy pogodowych rankingów.

Tarnów straci tytuł "Polskiego Bieguna Ciepła"? Nowe dane wskazują na zmianę

Wraz z publikacją "Rocznika Meteorologicznego 2023" sytuacja zaczęła się zmieniać. Jak wynika z najnowszych danych IMGW, Tarnów nie znajduje się już na szczycie zestawienia i choć różnice są niewielkie, to w statystykach meteorologicznych każdy ułamek stopnia ma znaczenie. Okazuje się, że miasto ustępuje miejsca miejscowościom z zachodniej Polski, które coraz częściej notują wyższe temperatury średnioroczne.

Kto zdetronizuje Tarnów? Wrocław i inne miasta w walce o tytuł

Poniżej zamieszczamy miasta z najwyższymi średnimi temperaturami w ostatnich latach:

Wrocław – 11,4°C

Legnica – 11,1°C

Słubice – 11,0°C

Opole – 11,0°C

Tarnów – 10,9°C.

Wrocław więc prowadzi w rankingu, lecz na zmianę tytułu "Polskiego Bieguna Ciepła" musimy jednak poczekać. Zgodnie z międzynarodowymi standardami takie wyliczenia opierają się na 30-letnich średnich temperaturach. Nowe oficjalne dane IMGW opublikuje więc dopiero w 2030 roku, kiedy zakończy się obecny okres referencyjny 2001–2030.