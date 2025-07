Tarnów. Porwany maszkaron odnaleziony przez policję! 48-latek w rękach policji

Tajemnicze zaginięcie jednego z maszkaronów zasmuciło wielu tarnowian, którzy prześcigali się w domysłach, co się stało z figurką. Strażnik Żywiołów zniknął w czwartek, 30 lipca. Niektórzy sugerowali, że być może maszkaron z własnej woli opuścił miasto, które przestało mu się podobać. Nic podobnego! Okazało się, że Strażnik Żywiołów padł ofiarą przestępstwa.

Działania prowadzone przez tarnowskich funkcjonariuszy doprowadziły ich do 48-letniego mężczyzny z bogatą kartoteką kryminalną. To właśnie on miał porwać sympatycznie wyglądającą figurkę. Podejrzany ma na koncie podobne przestępstwa dokonane w przeszłości. Porywacz nie wyznaczył okupu za Strażnika Żywiołów, najprawdopodobniej na swojej zdobyczy planował wzbogacić się w dużo prostszy sposób... sprzedając ją na złom.

- Maszkaron odnaleziony! Dziękujemy Tarnowska Policja za znalezienie Maszkarona! Jak widać, drodzy złośliwcy, jednak nie wyjechał z Tarnowa! - skomentował w mediach społecznościowych prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny.

Recydywista odpowie za kradzież Strażnika Żywiołów. Jaki los czeka skradzioną rzeźbę?

Na szczęście figurka Strażnika Żywiołów nie została uszkodzona i będzie mogła wrócić na swoje miejsce. Przypomnijmy, że maszkaron mieszka na ul. Fortecznej, w pobliżu Placu Węgierskiego w Tarnowie.

Za kradzież kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Równocześnie w przypadku stwierdzonej recydywy sąd może zaostrzyć wymiar kary do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę. W przypadku kradzieży byłoby to więc maksymalnie 7 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności.