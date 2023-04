Przewrócona ciężarówka uwięziła kierowcę. Poszkodowanego zabrał śmigłowiec ratowniczy

Toyota wypadła z jezdni do przydrożnego rowu. Dwie osoby trafiły do szpitala

Wypadek w Rzepienniku Biskupim. Poszkodowanego kierowcę zabrał śmigłowiec ratowniczy

Do wypadku w Rzepienniku Biskupim doszło w środę, 19 kwietnia około godz. 12.10. Służby zostały poinformowane, że kierowca ciężarówki marki Renault został przygnieciony przez przewrócony pojazd. Na miejscu okazało się, że szofer jest uwięziony w kabinie i znajduje się na fotelu pasażera. Z pułapki uwolnili go strażacy, przekazując następnie pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Obrażenia poszkodowanego były na tyle poważne, że zdecydowano się na przetransportowanie go do szpitala najszybszym środkiem lokomocji, czyli śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na miejscu zdarzenia pracowali również policjanci, którzy wyjaśniają okoliczności incydentu.

