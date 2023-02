Ewakuowali 14 osób

Przez powalone drzewa dzieci utknęły w schronisku górskim. GOPR ewakuował młodych sportowców

Czternastu uczestników obozu sportowego zostało ewakuowanych ze schroniska górskiego na Przehybie w Beskidzie Sądeckim. Uczniowie szkół podstawowych utknęli w obiekcie z powodu trudnych warunków powodowych. Obfite opady śniegu doprowadziły do połamania drzew i zerwania linii energetycznych, przez co został zatarasowany dojazd do schroniska.