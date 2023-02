Takie cudo wyjedzie na ulice Tarnowa. Od reszty autobusów różni się nie tylko kolorem

To już nie fikcja! Doświadczony leśniczy ostrzega przed wilkami: "Mogą nawet zaatakować"

W sobotę, 4 lutego w Tarnowie rozpoczną się testy autobusu elektrycznego MAN Lion's City E. Pojazd trafi do dyspozycji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego dzień wcześniej i przed wyjazdem na ulice miasta zostanie wyposażony w system biletowy oraz inne niezbędne akcesoria. Według informacji magistratu, maszyna niemieckiej konstrukcji pomieści maksymalnie 79 pasażerów, a umieszczona w niej bateria o pojemności 480 KWh pozwala na gwarantowany zasięg 280 km (dodatkowo zasięg jest rozszerzony o odzyskiwanie energii przy każdym hamowaniu). Autobus zostanie przekazany do testów wraz z mobilną ładowarką 30 KWh, którą dostarczy MAN. Testy potrwają przez dwa tygodnie i zakończą się 17 lutego. Komfort jazdy autobusem elektrycznym będą mogli sprawdzić pasażerowie linii: 0, 1, 2, 3, 9, 14, 30, 33. Jak zapowiada MPK, na przełomie marca i kwietnia do spółki trafi kolejny autobus elektryczny, który również zostanie poddany testom.

Ile kosztuje autobus elektryczny?

Miasto chce poszerzyć swój tabor o autobusy elektryczne, jednak problemem jest wysoka cena takich maszyn. Koszt jednej to 2,5-2,8 mln zł. Samorząd liczy, że na ten cel uda się pozyskać środki zewnętrzne, pochodzące zwłaszcza z budżetu Unii Europejskiej.

