Nie żyje prof. Ryszard Gryglewski. Dokonał przełomowego odkrycia, za które przyznano Nobla

Nie żyje prof. Ryszard Gryglewski. Wybitny farmakolog miał 90 lat

Zmarł prof. Ryszard Gryglewski, wieloletni kierownik Katedry Farmakologii i były rektor Akademii Medycznej w Krakowie. Najważniejszym osiągnięciem naukowym prof. Gryglewskiego, dokonanym we wspólnym polsko-brytyjskim zespole, było odkrycie w 1976 roku prostacykliny – hormonu tkankowego wytwarzanego głównie w śródbłonkach płuc, który hamuje zlepianie płytek krwi i działa rozszerzająco na naczynia krwionośne, zwłaszcza naczynia wieńcowe. Za to odkrycie trzech członków zespołu otrzymało w 1982 roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny. Prof. Gryglewski nie został wówczas nagrodzony, choć prof. Andrzej Szczeklik to właśnie jemu przypisał autorstwo przełomowego odkrycia. - W 1976 r. Ryszard Gryglewski w genialnym błysku odkrył w londyńskiej pracowni Johna Vane’a, późniejszego laureata Nagrody Nobla, prostacyklinę, hormon produkowany przez wyściółkę tętnic. Zdaliśmy sobie z miejsca sprawę, że mamy w ręku rzecz niechybnie ciekawą - napisał w książce pt. „Katharsis” prof. Andrzej Szczeklik. Prof. Ryszard Gryglewski był autorem ponad 400 prac oryginalnych, ponad 50 poglądowych i kilkunastu rozdziałów książkowych. Są wśród nich prace opublikowane w wiodących czasopismach światowych, takich jak „Nature”, „Lancet”, „New England Journal of Medicine”, „British Journal of Pharmacology”, „Circulation Research” czy „Hypertension”. Od wielu lat był w ścisłej czołówce najczęściej cytowanych uczonych w Polsce. Prof. Gryglewski jest również twórcą nowej dziedziny farmakologii, nazwanej farmakologią śródbłonka.

Naukowiec zmarł w wieku 90 lat. O jego śmierci poinformowało Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prof. Gryglewski był wielokrotnie nagradzany za wybitne osiągnięcia naukowe, m.in. nagroda im. Jurzykowskiego (1978), Medicus Magnus (1995), Laur Jagielloński (1997), The First von Euler Memorial Lecturer (1997), nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (1997), Krzyż Wielki Komandoria Orderu Polonia Restituta (2002), Order Orła Białego (2017). Siedmiokrotnie otrzymał tytuł doktora honoris causa nadawany przez polskie i zagraniczne uczelnie: New York Medical College (1982), Szeged Medical University (1985), Śląską Akademię Medyczną (1998), Akademię Medyczną w Gdańsku (1999), Uniwersytet Semmelweissa w Budapeszcie (2000), Uniwersytet Lwowski (2001) oraz Uniwersytet w Grodnie (2001).

