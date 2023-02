Wieczorem na plebanii znaleźli ciało księdza. Dramat w Zakopanem

Przez alkohol doprowadził się do strasznego stanu. Znaleźli go leżącego tuż przy rzece

Do tragedii doszło we wtorek (31 stycznia 2023) wieczorem, około godziny 23:00 w parafii Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik na zakopiańskiej Olczy. Znaleziono ciało 68-letniego księdza, który najprawdopodobniej zmarł w wyniku nieszczęśliwego wypadku - tak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów. Jak więc doszło do dramatu?

- Wstępnie wykluczono udział w tragedii osób trzecich. Najbardziej prawdopodobną przyczyną śmierci był upadek ze schodów, ale wszystkie okoliczności są jeszcze badane - powiedział asp. sztabowy Roman Wieczorek, rzecznik prasowy zakopiańskiej policji cytowany przez Wirtualną Polskę.

Na miejsce wezwano służby, niestety, na ratunek było już za późno. Informację o śmierci księdza przekazano w mediach społecznościowych przez Sanktuarium MB Objawiającej Cudowny Medalik w Zakopanem-Olczy. We wpisie poinformowano, że nie są jeszcze znane szczegóły dotyczące pogrzebu zmarłego księdza, jednak niebawem zostaną przekazane. Zmarły ksiądz od lat pełnił posługę we wspomnianym Sanktuarium.

