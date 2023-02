To już nie fikcja! Doświadczony leśniczy ostrzega przed wilkami: "Mogą nawet zaatakować"

Wilki groźne dla ludzi. Leśniczy ostrzega przed atakami

Płochliwe z natury i unikające kontaktu z ludźmi wilki stanowią realne zagrożenie! W rozmowie z Radiem RDN Nowy Sącz doświadczony leśniczy przyznał, że może dochodzić do ataków wilków na człowieka, choć jeszcze niedawno taki scenariusz mógł być rozpatrywany wyłącznie w kategoriach fikcji literackiej. Drapieżników jest coraz więcej i coraz mocniej przyzwyczajają się do wspólnej egzystencji z ludźmi, co je rozzuchwala. Dodatkowo okolice ludzkich osad są dla wilków świetną "spiżarnią", stąd chętnie się tam pojawiają.

- 20 lat temu powiedziałbym, że jest to absolutnie niemożliwe i można o tym opowiadać bajki. Teraz już taki pewny bym nie był. (...) Te zwierzęta przyzwyczaiły się do życia razem z człowiekiem i co bardzo niebezpieczne – stwierdziły, że człowiek produkuje tyle odpadów żywnościowych, że one mają możliwość wyżywienia się tymi resztkami. Gdy ich nie dostają, to według mnie mogą nawet zaatakować - powiedział w Radiu RDN Nowy Sącz Zbigniew Gryzło, dyrektor Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju.

Leśniczy podkreśla, że drapieżniki mogą być szczególnie agresywne, gdy bronią swojego potomstwa, terytorium lub pożywienia. Do dzikich zwierząt nie wolno się skradać, ponieważ wtedy czują się one zagrożone! W Beskidzie Sądeckim populacja wilków liczy obecnie około 150 osobników.

Czy wilki znajdują się pod ochroną?

W Polsce wilki znajdują się pod ścisłą ochroną gatunkową, stąd nie mogą być samowolnie zabijane. Złamanie tego zakazu podlega karze aresztu lub grzywny. Ewentualną zgodę na odstrzał wilków może wydać Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Szkody wyrządzone przez drapieżniki powinny być zgłaszane regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska. Odpowiada za nie Skarb Państwa.

