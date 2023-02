Skrajnie niebezpieczne warunki w Tatrach. TPN zamyka popularne szlaki

TPN reaguje na bardzo trudne warunki pogodowe w Tatrach. Do odwołania zostały zamknięte szlaki prowadzące z Palenicy Białczańskiej do Morskiego Oka oraz spod Wodogrzmotów Mickiewicza do Doliny Pięciu Stawów. Szlaki pokryte są grubą warstwą świeżego śniegu, są pozawiewane i nieprzetarte, a ich przebieg jest niewidoczny. W wielu miejscach utworzyły się duże zaspy, a na graniach nawisy śnieżne. Dodatkowym utrudnieniem są zawieje i zamiecie śnieżne, które ograniczają widzialność i utrudniają orientację w terenie, co może być przyczyną pobłądzeń. Tatrzański Park Narodowy odradza planowanie jakichkolwiek górskich wypraw.

- Turysto! TPN stara się dostarczyć Ci informacje o warunkach na szlakach oraz potencjalnych zagrożeniach. Zrób z nich użytek. Twoje bezpieczeństwo zależy od Twoich decyzji. W obecnych warunkach zaniechaj wszelkiej działalności górskiej - przestrzega TPN.

Wysoki stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach

Obecnie w Tatrach obowiązuje czwarty, czyli wysoki stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza on, że pokrywa śnieżna na większości stromych stoków jest słabo związana. Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy małym obciążeniu dodatkowym na wielu stromych stokach. W niektórych przypadkach należy spodziewać się licznych samoistnych dużych, a często bardzo dużych lawin. Warunki są zdecydowanie niekorzystne. Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w teren wysokogórski. Należy pozostawać w granicach umiarkowanie stromych stoków oraz brać pod uwagę zasięg lawin z wyżej położonych stoków. Przypomnijmy, że w czwartek, 2 lutego lawina przysypała turystę w rejonie wschodnich zboczy Małego Kościelca. Poszkodowanego udało się wydobyć spod śniegu po około 35 minut od zejścia lawiny.

- Prognozowany duży opad śniegu z bardzo silnym wiatrem spowoduje gromadzenie depozytów śnieżnych głównie w formacjach wklęsłych, depresjach i żlebach, ale również na dużych obszarach poprzetykanych skałami i turniami. Śnieg będzie bardzo słabo związany z podłożem co skutkować będzie większym zagrożeniem lawinowym. Poruszanie się w takich warunkach jest bardzo trudne i niebezpieczne - wyjaśnia TOPR.

