Beata zginęła przez głupi żart. Widok jej grobu wyciska łzy. Poruszający gest wnuczka

Luborzyca grób Beaty P. Zabitej na przystanku w Krakowie, w drodze do pracy. Wyjechał w nia samochód bo pijany pasażer zaciągnął ręczny podczas jazdy

Tragiczny wypadek. Beata zginęła przez głupi żart

Ta tragedia wstrząsnęła mieszkańcami Krakowa i gminy Kocmyrzów–Luborzyca, w której mieszkała zabita kobieta. Wstrząsnęła nie tylko dlatego, że zginęła młoda babcia, oddana swojej pracy i ciężko chorym seniorom oddziałowa Domu Pomocy Społecznej, aktywnie działająca w lokalnej społeczności i zaangażowana w jej sprawy przewodnicząca koła gospodyń wiejskich. Poruszające jest również to, że wypadek wydarzył się przez głupi żart, brawurę i bezmyślność 26–letniego Vladyslava T., który zaciągnął podczas jazdy hamulec ręczny. Mężczyzna był kompletnie pijany. Za kierownicą samochodu siedział 16–latek, także obywatel Ukrainy, nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. – Zarzut popełnienia przestępstwa z art. 177 §2 kk przedstawiono obywatelowi Ukrainy Vladyslavovi T. wobec którego Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział II Karny w Krakowie, postanowieniem z dnia 3.12.2022r. zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy do dnia 2.03.2023r. W trakcie składania wyjaśnień podejrzany przyznał się do zarzucanego mu czynu, w chwili obecnej prowadzone są dalsze czynności śledcze, oraz trwa oczekiwanie na opinię z zakresu rekonstrukcji wypadków. W odniesieniu do drugiego ze sprawców również obywatela Ukrainy postępowanie prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza Wydział III Rodzinny i Nieletnich w Krakowie, na zasadach przewidzianych dla nieletnich – poinformował Super Express Janusz Ryszard Hnatko, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

Rozpacz bliskich zmarłej Beaty. Wzruszający gest ukochanego wnuczka

Beata P. odeszła nagle, pozostawiając w rozpaczy syna i córkę oraz uwielbianego wnuka. Kondolencje rodzinie złożył Jacek Majchrowski, podkreślając, że Beata P. całe zawodowe życie poświęciła osobom starszym i niepełnosprawnym. - Zawsze uśmiechnięta, oddana, z troską i wyjątkową empatią, niosła pomoc osobom potrzebującym (...) dzięki swojej wyjątkowej postawie była szanowana i doceniana przez przełożonych, współpracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie - napisał prezydent miast. Mijają dwa miesiące od tragedii. Na grobie Beaty P. palą się znicze, także ten od ukochanego wnuczka.