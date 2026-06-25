Rada miejska w Tarnowie wybrała nową przewodniczącą. Zaskakujący zwrot akcji

Edyta Kowalska z Koalicji Obywatelskiej została nową przewodniczącą rady miejskiej w Tarnowie.

Wybór nowego szefa rady był konieczny po rezygnacji Małgorzaty Mękal (KO).

Proces wyboru był długotrwały, wymagał wielu głosowań i zakończył się sukcesem Kowalskiej po wycofaniu się kandydata Prawa i Sprawiedliwości.

Edyta Kowalska nową przewodniczącą rady miejskiej

Konieczność znalezienia nowego szefa rady miejskiej w Tarnowie wynikła po niespodziewanej rezygnacji Małgorzaty Mękal (KO). Objęła ona stanowisko w Grupie Azoty i postanowiła zwolnić fotel przewodniczącej, lecz zachowała mandat radnej. Podczas kwietniowej sesji rady miasta nie zdołano wybrać nowego przewodniczącego, choć przeprowadzono aż pięć głosowań. W ich trakcie kandydatka KO Edyta Kowalska starła się z reprezentującym PiS Mirosławem Biedroniem. Żadne z nich nie zdobyło bezwzględnej większości głosów.

W maju punkt dotyczący wyboru nowego przewodniczącego w ogóle nie znalazł się z programie sesji, dlatego ta sprawa została rozstrzygnięta dopiero dzisiaj (25 czerwca). Nie poszło wcale łatwo...

Początkowo zgłoszono aż troje kandydatów: Edytę Kowalską, Mirosława Biedronia oraz Grażynę Barwacz (Nasze Miasto Tarnów). Nikt nie zdobył bezwzględnej większości. Przełom nastąpił dopiero wówczas, gdy z wystawiania własnego kandydata zrezygnował klub Prawa i Sprawiedliwości. W drugim głosowaniu Edyta Kowalska zmierzyła się z Grażyną Barwacz. Kandydatka KO otrzymała 12 głosów, a dotychczasowa wiceprzewodnicząca rady 2 głosy. Taki wynik oznaczał, że nową przewodniczącą rady miejskiej w Tarnowie została Edyta Kowalska.

Układ sił w tarnowskiej radzie miejskiej

Rada Miasta Tarnowa liczy 23 radnych. Kluby: Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości mają po 8 radnych. Pięcioma miejscami dysponuje klub Nasze Miasto Tarnów, z którego wywodzi się prezydent Jakub Kwaśny. Skład rady uzupełnia dwóch radnych koła Tak dla Tarnowa: Ryszard Żądło oraz Krzysztof Rodak.

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