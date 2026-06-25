Ciało Waldemara Jasińskiego znalezione w łazience. Nowe informacje od śledczych

Tragiczna śmierć Waldemara Jasińskiego. Co ustaliła prokuratura?

Zwłoki Waldemara Jasińskiego zostały znalezione w środę, 24 czerwca, na terenie jego domu znajdującego się pod Tarnowem. Martwego 51-latka odkryła w łazience bliska osoba, z którą na co dzień mieszkał. Jak przekazali śledczy z tarnowskiej prokuratury, aktualnie zebrane materiały pozwalają wstępnie wykluczyć udział osób trzecich w tym tragicznym zdarzeniu. Ciało zmarłego zostało zabezpieczone i trafiło do krakowskiego Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum. To tam zaplanowano przeprowadzenie szczegółowej sekcji zwłok, w której weźmie udział także prokurator.

- W sprawie śmierci Waldemara J. Prokuratura Rejonowa w Tarnowie podjęła postępowanie o czyn z artykułu 151 Kodeksu Karnego. Przepis ten stanowi, że kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Do tej pory ustalono, że zwłoki Waldemara J. w dniu wczorajszym w godzinach południowych odkryła w łazience osoba najbliższa, która wspólnie z nim zamieszkiwała i która przebywała w tym czasie w domu. Powiadomiona została policja. Na miejsce udał się prokurator, który przy udziale funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, a także przy wsparciu policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie przeprowadził oględziny. W oględzinach tych uczestniczył również biegły lekarz sądowy. Zwłoki zostały zabezpieczone w dniu dzisiejszym w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum w Krakowie. Przeprowadzona zostanie sekcja, w której będzie uczestniczył również prokurator. Zabezpieczono również telefony komórkowe używane przez Waldemara J. W toku śledztwa badane będą wszelkie okoliczności zdarzenia, choć zastrzec należy, że poczynione na chwilę obecną ustalenia nie sugerują, nie wskazują na udział osób trzecich właśnie w tym zdarzeniu. Prokuratura nie ujawnia szczegółów tej sprawy, ponieważ postępowanie jest na wstępnym etapie i właściwie jeszcze nie upłynęła doba od tego czynu - przekazał Radiu Eska rzecznik tarnowskiej Prokuratury Okręgowej prok. Mieczysław Sienicki.

W ciągu ostatnich lat Waldemar Jasiński dał się poznać lokalnej społeczności głównie jako sponsor sportu. Jego wsparcie finansowe obejmowało m.in. lokalną drużynę żużlową. Mimo zaangażowania w działalność społeczną, kontrowersje wzbudzała przestępcza przeszłość Waldemara Jasińskiego.

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