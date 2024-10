Od kilku tygodni kierowcy korzystający z parkingu park and ride w Tarnowie zmagają się z uciążliwym problemem. Nieprawidłowo działa system, który powinien automatycznie wpuszczać osoby posiadające miesięczny abonament na korzystanie z parkingu. Park and ride jest dedykowany przede wszystkim tarnowianom pracującym w Krakowie. Zostawiają oni swoje samochody na parkingu, a następnie jadą pociągiem do pracy. Co oczywiste, pociągi kursują według rozkładu jazdy, dlatego spóźnienie skutkuje absencją w pracy. Tymczasem przed wjazdem na parking tworzą się korki spowodowane brakiem automatyzmu w uruchamianiu szlabanu. Kierowców musi "ręcznie" wpuszczać osoba pilnująca parkingu.

To powoduje opóźnienia przy wjeździe. Ma to duże znaczenie, bo ludzie spieszą się na pociąg, którym dojeżdżają do pracy - napisała nam osoba korzystająca z parkingu park and ride w Tarnowie, potwierdzając swoje słowa zdjęciami dokumentującymi korek przed wjazdem na parking.

PRZECZYTAJ: Potworna kraksa skody z tirem. Nie żyje kierowca osobówki

Poniżej dalsza część artykułu.

Ze względu na swoją funkcję, parking park and ride jest wspólnym przedsięwzięciem miasta Tarnowa i małopolskiego samorządu wojewódzkiego. Dyrektor Targowisk Miejskich Gminy Miasta Tarnowa Jacek Chrobak zapewnił nas, że problem jest miastu znany. W związku z tym osoby pracujące na parkingu otrzymały wytyczne, by jak najszybciej wpuszczać kierowców. Od osoby korzystającej z park and ride usłyszeliśmy, że faktycznie procedura wpuszczania na parking przebiega teraz sprawniej.

Za system informatyczny na parkingu odpowiada natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie. Przedstawiciel tej instytucji przekazał "Super Expressowi", że problem z systemem automatycznego wpuszczania kierowców to wina... starych kabli światłowodowych.

Po przeprowadzeniu przez Operatora systemu MKA weryfikacji poprawności działania systemu zarzadzania dostępnością parkingu, nie stwierdzono nieprawidłowości w działaniu systemu informatycznego lub jego elementów fizycznych (serwery lokalne, terminal wjazdowy). Przyczyną tego, że niektóre rezerwacje miejsc postojowych nie są widoczne w terminalu wjazdowym jest stan techniczny okablowania, co powoduje przerwy w komunikacji pomiędzy elementami systemu - odpowiedział Łukasz Zawartka z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

Z tego samego powodu nie działa tablica mająca informować o liczbie wolnych miejsc na parkingu. "Super Express" otrzymał zapewnienie od przedstawiciela ZDW, że przestarzałe i niesprawne elementy infrastruktury zostaną wymienione. Środki na ten cel miały już zostać zabezpieczone.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wspólnie z Gminą Miejską Tarnów zaplanował działania polegające na wymianie instalacji światłowodowej pomiędzy serwerownią a terminalami zarządzającymi wjazdem i wyjazdem z obiektu, a także z uwagi na fakt, iż urządzenia zarządzające dostępem do obiektu funkcjonują od 2015 r., ich kompleksową wymianę w celu poprawy jakości funkcjonowania parkingu oraz ujednolicenia z pozostałymi działającymi na terenie Województwa Małopolskiego obiektami. Zabezpieczone zostały środki na przeprowadzenie modernizacji. Aktualnie trwają przygotowania do uruchomienia zamówienia publicznego na realizację prac - napisał nam Łukasz Zawartka.

ZOBACZ: 4-letniemu Patryczkowi zepsuł się rowerek. Tata już po niego jechał, gdy doszło do najgorszego

Sonda Czy Tarnów jest dobrym miejscem do życia? tak nie nie mam zdania