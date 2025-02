Strażacy przyszli pod dom komendanta, żeby go pożegnać. Mieli ważny powód

Szpital odesłał 16-letniego Maksa do domu? Zmarł po kilkunastu godzinach. Placówka odpowiada

Po ponad 37 latach ze strażacką służbą pożegnał się st. bryg. Bogdan Gumulak. Pożegnanie zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu miało szczególny przebieg. Ze względu na ciężką chorobę strażaka, nie mógł się on pojawić w komendzie. To koledzy przyszli do niego. Pod domem Bogdana Gumulaka odbyła się uroczysta zbiórka, w której wzięli udział funkcjonariusze z psami ratowniczymi. Na miejscu uruchomiono syreny wozów strażackich, żeby uhonorować zasłużonego mundurowego i uczcić moment jego przejścia na emeryturę.

- 12 lutego 2025 roku to ostatni dzień służby w Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Bogdana Gumulaka Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu. Starszy brygadier Bogdan Gumulak od kilu lat walczy z ciężka chorobą, która nie pozwoliła mu wziąć udział w pożegnaniu w Komendzie. W związku z tym strażacy z JRG nr 2 w Nowym Sączu, członkowie grupy poszukiwawczo ratowniczej oraz kadra kierownicza komendy udała się do mieszkania st. bryg Gumulaka by mu podziękować za ponad 37 lat służby. Strażacy pożegnali swojego kolegę dźwiękami syren samochodów pożarniczych, szczekaniem psów ratowniczych oraz oddanymi honorami. W styczniu st. bryg. Bogdana Gumulaka w związku z odejściem na emeryturę odwiedził Komendant Główny PSP nadbryg. dr inż. Mariusz Feltynowski - czytamy na stronie internetowej PSP Nowy Sącz.

Kim jest Bogdan Gumulak?

Bogdan Gumulak urodził się 19 marca 1969 r. w Krynicy-Zdroju. Z ochroną przeciwpożarową był związany od 1987 r., kiedy to rozpoczął służbę w Zawodowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu na stanowisku pomocnika przodownika roty. W latach 1990-1992 był słuchaczem-kadetem w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po ukończeniu szkoły, w dniu 1 lipca 1992 r. podjął służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Nowym Sączu. W następnych latach pełnił służbę na kolejnych stanowiskach służbowych w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa nowosądeckiego i województwa małopolskiego.

W 1996 r. ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie uzyskując tytuł inżyniera pożarnictwa. Tytuł magistra uzyskał w 2015 r. w Prywatnej Wyższej Szkole Ochrony Środowiska w Radomiu o specjalności zarządzanie środowiskowe w sytuacjach kryzysowych. W latach 1999-2017 zajmował stanowisko Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Nr 2 w Nowym Sączu, jednocześnie pełniąc (do marca 2019 r.) nieetatową funkcję dowódcy Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej.

W dniu 1 listopada 2017 r. został powołany przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego na stanowisko zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Nowym Sączu. W trakcie swojej służby ukończył szereg kursów specjalistycznych przygotowujących do działań specjalistycznych i międzynarodowych: kurs płetwonurka, kurs sternika motorowodnego, kurs obsługi geofonów, kurs obsługi GPS, kurs PEPP Pediatric Education for Prehospital Professionals, szkolenie medyczne według programu szkolenia BTLS (Basic Trauma Life Support), szkolenie z zakresu ochrony radiologicznej, przygotowanie do działań ratowniczych poza granicami kraju.

Uczestniczył w działaniach ratowniczych po trzęsieniach ziemi w Turcji, Iranie, Indonezji , Haiti oraz w szeregu działań poszukiwawczo-ratowniczych na terenie kraju po katastrofach budowlanych.

Bogdan Gumulak został odznaczony między innymi: dwukrotnie Krzyżem Zasługi za Dzielność, Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznaką Honorową "Zasłużony dla Pożarnictwa Ziemi Sądeckiej".

