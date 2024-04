20-letni żużlowiec dostał się do rady miasta. Jego ojciec to poseł PO

Tarnów chce sprzedać dwie działki inwestycyjne położone przy ul. Strefowej oraz ul. Komunalnej. Pierwsza z nich ma powierzchnię 2,42 ha, natomiast druga - 1,65 ha. Przetarg odbędzie się 8 maja i jest skierowany do firmy z sektora mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Cena wywoławcza pierwszej z działek została ustalona na kwotę 4,6 mln zł, natomiast drugiej na kwotę 2,073 mln zł. To oznacza, że miasto ze sprzedaży działek chce uzyskać co najmniej 6,673 mln zł. Wadium należy wpłacić do dnia 29 kwietnia 2024 r. Więcej informacji na temat przetargu można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miasta Tarnowa.

