Gdzie na weekend w Polsce? Tę miejscowość pokochali turyści

Niewielka miejscowość w województwie małopolskim, która z roku na rok zyskuje na popularności to oczywiście Muszyna. Potencjał miasteczka doceniają zarówno turyści z Polski, jak i zza granicy. To wyjątkowy region na południu Polski, który od 1967 roku może pochwalić się posiadaniem statusu uzdrowiska. Na miejscu spotkamy więc kuracjuszy, lecz nie tylko. Okazuje się, że na przestrzeni kilku ostatnich lat do Muszyny przyjeżdża sporo turystów, którzy chcą skorzystać z lokalnych atrakcji. Co ciekawe, spora część z nich pochodzi między innymi z Niemiec i Słowacji.

W Muszynie nie ma miejsca na nudę. Wszędzie bardzo dużo turystów i co najciekawsze, mnóstwo Słowaków. Słowacy chyba szczególnie upodobali sobie Muszynę. Słychać też język węgierski, ukraiński, a nawet niemiecki - pisał w mediach społecznościowych burmistrz miasta Jan Golba. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Co warto zobaczyć w Muszynie? Te punkty robią furorę wśród turystów

Muszyna to jedna z najbogatszych miejscowości w województwie małopolskim pod względem ilości ciekawych atrakcji turystycznych. Co jednak w szczególności warto zobaczyć na miejscu?

Odrestaurowany zamek na wzgórzu Baszta to punkt, który w sezonie letnim jest wręcz oblegany przez odwiedzających. Podobnie sytuacja przedstawia się w Muszyńskich Ogrodach Biblijnych, które są czwartym i zarazem największym w Polsce tego typu obiektem. Wielbiciele historii i architektury powinni natomiast zobaczyć okoliczny ratusz oraz powstałą w 1600 roku cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła.

Osoby chcące odpocząć wśród natury mogą udać się na przykład nad leśne jeziorko zlokalizowane na zboczach Malnika i Czarnych Garbów. Czarna Młaka to unikatowy zbiornik wodny, który warto odwiedzić, będąc w okolicy.

Niedźwiedź brunatny grasuje pod Tarnowem. Fotopułapka zrobiła mu zdjęcia