To polskie miasto było stolicą Węgier. Dziś nosi miano perły renesansu

Polskie miasto skrywa niezwykłą historię, pełniąc niegdyś funkcję tymczasowej stolicy Węgier.

W 1528 roku Tarnów stał się azylem dla węgierskiego króla Jana Zápolyi, zyskując miano "węgierskiej stolicy".

Dziś miasto zachwyca renesansową architekturą i bogatym dziedzictwem kulturowym.

Polska pełna tajemnic

Polska pełna jest miejsc, które kryją w sobie historie nieznane szerszej publiczności. W wielu miastach każdy zaułek i kamienica może opowiadać o wydarzeniach sprzed wieków, a niektóre z nich mają znaczenie nawet wykraczające poza granice kraju. Jednym z takich wyjątkowych miejsc jest miasto, które niegdyś odegrało istotną rolę w historii Węgier, a dziś zachwyca turystów swoim renesansowym urokiem. Poznajcie Tarnów z całkowicie nowej strony.

Tarnów – polskie miasto, które stało się azylem dla Węgier

Tarnów to miasto, którego historia kryje niezwykłe wydarzenie – w 1528 roku przez kilka miesięcy rezydował tu węgierski król Jan Zápolya, co na krótki czas uczyniło Tarnów symboliczną stolicą Węgier. To właśnie ten epizod sprawił, że w lokalnej tradycji i legendach miasto zyskało miano "węgierskiej stolicy".

Co ciekawego do zobaczenia w Tarnowie?

Tarnów często nazywany jest "perłą renesansu" ze względu na architekturę i wielokulturowe dziedzictwo. Dodatkowo miasto zachwyca również starówką o średniowiecznym układzie ulic, a będąc na miejscu, warto w szczególności zwrócić uwagę na:

Rynek i renesansowe kamienice – serce miasta z zachowanymi detalami architektonicznymi.

Katedrę Narodzenia Najświętszej Maryi Panny – gotycka budowla z cennymi detalami wnętrza.

Fragmenty murów obronnych – świadectwo średniowiecznej przeszłości Tarnowa.

Mauzoleum gen. Józefa Bema – miejsce pamięci bohatera Polski i Węgier.

Synagogę i zabytki kultury żydowskiej – przypomnienie o wielokulturowej historii miasta.

Park Strzelecki i inne tereny zielone – idealne na spacer wśród historycznych budowli.