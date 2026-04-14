Tragiczna noc na drodze pod Tarnowem. Pieszy nie miał żadnych szans

Adrian Teliszewski
Tomasz Piszczek
2026-04-14 9:25

Na drodze krajowej nr 73 w miejscowości Breń doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy potrącił 35-letniego mężczyznę, który znajdował się na nieoświetlonym fragmencie jezdni. Pomimo błyskawicznej interwencji służb, pieszy zginął na miejscu. Obecnie policja wraz z prokuraturą prowadzą szczegółowe śledztwo w tej sprawie.

Tragedia na DK 73. Pieszy na drodze z Tarnowa do Dąbrowy Tarnowskiej

Do koszmarnego zdarzenia doszło we wtorek, 14 kwietnia 2026 roku, zaledwie osiem minut po północy. Wypadek miał miejsce na odcinku łączącym Tarnów z Dąbrową Tarnowską. Według relacji przekazanej przez aspiranta sztabowego Pawła Klimka z Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, 38-letni kierowca Audi poruszał się w stronę Kielc. W pewnej chwili na środku swojego pasa ruchu dostrzegł człowieka.

Z policyjnych ustaleń wynika, że uderzenie nastąpiło na całkowicie nieoświetlonym odcinku trasy, z dala od pasów. 35-latek z powiatu dąbrowskiego przechodził przez jezdnię w miejscu, gdzie jest to absolutnie zabronione. Obrażenia okazały się na tyle rozległe, że mężczyzna zmarł tuż po potrąceniu. Badanie alkomatem potwierdziło, że 38-latek siedzący za kierownicą, również pochodzący z powiatu dąbrowskiego, był całkowicie trzeźwy.

Śledztwo po tragicznym potrąceniu w miejscowości Breń

Na miejsce natychmiast wysłano jednostki ruchu drogowego, które pracowały na odcinku od momentu zgłoszenia aż do 5:00 rano. W działaniach brał udział prokurator, biegły specjalizujący się w wypadkach drogowych oraz policyjni technicy, którzy zabezpieczali wszelkie ślady i dowody, by dokładnie odtworzyć przebieg tego dramatu.

Trwa postępowanie wyjaśniające w związku ze spowodowaniem wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Kierowca pojazdu po zakończeniu policyjnych czynności mógł wrócić do domu. Teraz śledczy wezmą pod lupę zgromadzony materiał dowodowy, by ostatecznie wyjaśnić przyczyny i okoliczności tego wypadku.

NIE ŻYJE MĘŻCZYZNA
WYPADEK ŚMIERTELNY
POWIAT TARNOWSKI