Wypadek śmiertelny na torach. Nie żyje osoba potrącona przez pociąg przewożący 500 pasażerów

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-06-20 15:35

Po południu w sobotę, 20 czerwca, pod Brzeskiem doszło do śmiertelnego potrącenia człowieka przez pociąg pasażerski przewożący 500 pasażerów. Na miejscu pracują służby. Ruch pociągów w tym miejscu został całkowicie wstrzymany.

Tablica z nazwą stacji kolejowej Biadoliny obok torów i peronów, gdzie doszło do śmiertelnego potrącenia osoby przez pociąg. Po prawej stronie widać peron, tory kolejowe, semafory z czerwonym światłem oraz nadjeżdżający pociąg. O tragicznym wypadku na naszym portalu przeczytasz w artykule.
Autor: PSP Brzesko/ Materiały prasowe
  • Około godziny 13:13 w miejscowości Biadoliny Szlacheckie doszło do śmiertelnego potrącenia osoby przez pociąg osobowy relacji Szczecin - Przemyśl, którym podróżowało około 500 osób.
  • Na miejscu zdarzenia pracują liczne służby ratunkowe.
  • Ruch pociągów jest aktualnie całkowicie wstrzymany.

Tragedia na torach. Nie żyje osoba potrącona przez pociąg

Do tragicznego zdarzenia doszło po godz. 13 w sobotę, 20 czerwca, kiedy pociąg relacji Szczecin – Przemyśl znajdował się w rejonie Brzeska. Maszyna potrąciła osobę, która znajdowała się na torach, w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Poszkodowanej osoby nie udało się uratować.

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się liczne służby ratunkowe. W akcji uczestniczą JRG Brzesko, a także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Dębna, Perły, Wojnicza i Biadolin Radłowskich. Ich zadaniem jest zabezpieczenie terenu, wsparcie działań ratowniczych oraz pomoc w ewakuacji pasażerów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Oprócz strażaków, na miejscu obecni są funkcjonariusze policji z Brzeska oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Ruch pociągów jest aktualnie wstrzymany całkowicie.

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Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
  • Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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