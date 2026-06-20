Około godziny 13:13 w miejscowości Biadoliny Szlacheckie doszło do śmiertelnego potrącenia osoby przez pociąg osobowy relacji Szczecin - Przemyśl, którym podróżowało około 500 osób.

Na miejscu zdarzenia pracują liczne służby ratunkowe.

Ruch pociągów jest aktualnie całkowicie wstrzymany.

Tragedia na torach. Nie żyje osoba potrącona przez pociąg

Do tragicznego zdarzenia doszło po godz. 13 w sobotę, 20 czerwca, kiedy pociąg relacji Szczecin – Przemyśl znajdował się w rejonie Brzeska. Maszyna potrąciła osobę, która znajdowała się na torach, w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Poszkodowanej osoby nie udało się uratować.

Na miejscu błyskawicznie pojawiły się liczne służby ratunkowe. W akcji uczestniczą JRG Brzesko, a także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Dębna, Perły, Wojnicza i Biadolin Radłowskich. Ich zadaniem jest zabezpieczenie terenu, wsparcie działań ratowniczych oraz pomoc w ewakuacji pasażerów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Oprócz strażaków, na miejscu obecni są funkcjonariusze policji z Brzeska oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego.

Ruch pociągów jest aktualnie wstrzymany całkowicie.

Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Strona internetowa pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

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