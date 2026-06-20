- Około godziny 13:13 w miejscowości Biadoliny Szlacheckie doszło do śmiertelnego potrącenia osoby przez pociąg osobowy relacji Szczecin - Przemyśl, którym podróżowało około 500 osób.
- Na miejscu zdarzenia pracują liczne służby ratunkowe.
- Ruch pociągów jest aktualnie całkowicie wstrzymany.
Tragedia na torach. Nie żyje osoba potrącona przez pociąg
Do tragicznego zdarzenia doszło po godz. 13 w sobotę, 20 czerwca, kiedy pociąg relacji Szczecin – Przemyśl znajdował się w rejonie Brzeska. Maszyna potrąciła osobę, która znajdowała się na torach, w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Poszkodowanej osoby nie udało się uratować.
Na miejscu błyskawicznie pojawiły się liczne służby ratunkowe. W akcji uczestniczą JRG Brzesko, a także jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Dębna, Perły, Wojnicza i Biadolin Radłowskich. Ich zadaniem jest zabezpieczenie terenu, wsparcie działań ratowniczych oraz pomoc w ewakuacji pasażerów, jeśli zajdzie taka potrzeba. Oprócz strażaków, na miejscu obecni są funkcjonariusze policji z Brzeska oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego.
Ruch pociągów jest aktualnie wstrzymany całkowicie.
Gdzie szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych?
Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys bądź masz myśli samobójcze, zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111
- Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123
- Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12
- Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108
- Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123
- Strona internetowa pokonackryzys.pl
W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.