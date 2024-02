Wodociągi wstrzymały dostawy wody na dużym osiedlu w Tarnowie. Do kiedy potrwają utrudnienia?

Politycy odsłaniają coraz więcej kart przed kwietniowymi wyborami samorządowymi. W Tarnowie wspólnym kandydatem "Koalicji 15 października" ma być przewodniczący rady miejskiej Jakub Kwaśny. Uzyskał on poparcie zarządu krajowego Platformy Obywatelskiej, choć nigdy nie był związany z tą partią. Kwaśny przez wiele lat był twarzą tarnowskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W 2018 r. pożegnał się jednak z tym ugrupowaniem, a później związał się z Inicjatywą Polską obecnej minister edukacji Barbary Nowackiej. W radzie miejskiej reprezentuje natomiast lokalny komitet Nasze Miasto Tarnów.

- Tarnowskie nieformalne „prawybory” w Koalicji 15 października zakończone. Jakub Kwaśny uzyskał poparcie Zarządu Krajowego PO oraz KO, wsparcia udzielił prezes PSL W. Kosiniak -Kamysz oraz Nowa Lewica. Jest szansa na rozstrzygnięcie wyborów na prezydenta Tarnowa w pierwszej turze. Dziękujemy p. Małgorzacie Mękal za gotowość uczestnictwa w walce wyborczej. Demokracja to umiejętność zawierania kompromisów. Życzę Jakubowi Kwaśnemu, aby nowo wybrana Rada Miejska wspierała Go w realizacji projektów rozwojowych Tarnowa - napisał na FB ustępujący prezydent Roman Ciepiela. Poniżej dalsza część artykułu.

Zaskakująca decyzja PO. Wcześniej popierali Małgorzatę Mękal

Decyzja o poparciu udzielonym przez PO Jakubowi Kwaśnemu jest mocno zaskakująca, bo jeszcze niedawno lokalni politycy tej partii popierali... Małgorzatę Mękal. Co więcej, w oświadczeniu podpisanym przez posła Roberta Wardzałę można było przeczytać, że poza Małgorzatą Mękal "Zarząd Powiatu Tarnowskiego Grodzkiego Platformy Obywatelskiej RP w Tarnowie nie popierał i nie popiera żadnej innej osoby, która dokonała rejestracji lub ogłosiła gotowość startu w wyborach samorządowych na urząd Prezydenta Miasta Tarnowa". Małgorzata Mękal od niespełna miesiąca jest zastępczynią prezydenta Tarnowa. Jak do tej pory nie skomentowała ona decyzji PO o poparciu Jakuba Kwaśnego i nie odniosła się do planów ewentualnego startu w wyborach na urząd prezydenta Tarnowa.

