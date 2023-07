Zboczeniec ubrany na różowo ściągnął spodnie i zaczął się onanizować. Kobieta przeżyła szok

W pobliżu autostrady A4 na odcinku Mokrzyska-Brzesko doszło do skandalicznego incydentu z udziałem ekshibicjonisty. Jak opisuje Informator Brzeski, późnym popołudniem w piątek (21 lipca) mężczyzna obnażył się przed nieznajomą i przypadkowo spotkaną kobietą, a następnie zaczął się onanizować. - Stanął przy drzewach, a w momencie gdy mijałam go po raz kolejny ściągnął spodnie i zaczął się zaspokajać. Kiedy sięgnęłam po telefon, żeby go nagrać/zrobić zdjęcie (w celu ustalenia tożsamości), spłoszył się i uciekł - relacjonowała kobieta portalowi informatorbrzeski.pl. Dodała, że mężczyzna był ubrany cały na różowo i miał około 30 lat. Poruszał się rowerem. - Proszę na siebie uważać, nie wiadomo do czego taka osoba jest zdolna, a w dodatku na tej drodze jeździ i spaceruje wiele dzieci! - ostrzega kobieta, która natknęła się na zboczeńca.

Asp. szt. Ewelina Buda, rzecznik prasowa KPP Brzesko przekazała "Super Expressowi", że policja o zdarzeniu została poinformowana przez dziennikarzy. Do funkcjonariuszy nie wpłynęło oficjalne zgłoszenie dotyczące incydentu. Na ten moment nie udało się ustalić tożsamości sprawcy szokującego zajścia.

To nie pierwszy atak zboczeńca w powiecie brzeskim. Prowadził "transmisję erotyczną na żywo"

Do bardzo podobnego incydentu z udziałem ekshibicjonisty doszło w powiecie brzeskim kilkadziesiąt dni temu. Wówczas zboczeniec pojawił się w Lesie Szczepanowskim pod Brzeskiem. Mężczyzna obnażył się przed przypadkowo napotkanymi kobietami, informując je, że "prowadzi w Internecie transmisję erotyczną". Spacerowiczka będąca świadkiem bulwersującego zachowania opisała incydent w mediach społecznościowych. Zboczeniec poruszał się jasnoniebieskim volkswagenem golfem.

