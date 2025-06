Zabójstwo 89-latki pod Tarnowem. Śledczy zabezpieczyli piłę motorową

Prokuratura Okręgowa w Tarnowie przedstawiła pierwsze ustalenia w sprawie śmierci 89-letniej Teresy K., której ciało zostało znalezione w domu, w którym mieszkała razem z synem Lucjanem K. Jak się okazało, ofiara doznała ciężkich obrażeń twarzoczaszki, prowadzących do jej śmierci. Te ustalenia zostały potwierdzone po przeprowadzeniu sekcji zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak podaje Radio ESKA, podczas oględzin na miejscu zbrodni śledczy zabezpieczyli piłę motorową. To przy pomocy tego narzędzia Lucjan K. mógł zabić matkę. Przesłuchanie i przedstawienie mu zarzutów będzie możliwe dopiero po uzyskaniu opinii biegłego z zakresu psychiatrii.

– Aktualnie Lucjan K. przebywa w oddziale psychiatrycznym szpitala tarnowskiego. Prokuratura oczekuje na opinię lekarzy, czy w tym stanie zdrowia, w jakim on się teraz znajduje, może uczestniczyć w czynnościach procesowych. Jeżeli lekarze zezwolą na te czynności, wówczas prokurator ogłosi mu postanowienie o przedstawieniu zarzutów i przesłucha go w charakterze podejrzanego. Następnie planujemy wystąpić do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy – przekazał Radiu ESKA prok. Mieczysław Sienicki, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

Śledczy planują przedstawienie Lucjanowi K. zarzutu zabójstwa. Nie oznacza to jednak, że mężczyzna w ogóle będzie odpowiadał karnie. W przypadku uznania go za niepoczytalnego, sąd będzie mógł natomiast wysłać go przymusowo do zamkniętego zakładu psychiatrycznego.