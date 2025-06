Tragiczne wydarzenia pod Tarnowem. Awantura w sklepie i makabryczne odkrycie w domu. Kobieta nie żyje

Do wstrząsających wydarzeń doszło w poniedziałek (23.06) w miejscowości Tarnowiec niedaleko Tarnowa. Jak informuje Radio Eska, około godziny 7 służby zostały wezwane do interwencji w jednym ze sklepów, gdzie agresywny mężczyzna wszczął awanturę i zaczął niszczyć pojazdy na pobliskim parkingu. To jednak był dopiero początek dramatu. W jego domu znaleziono zwłoki kobiety.