Kraksa na autostradzie A4 w stronę Krakowa. Zablokowana ważna trasa

Wypadek na autostradzie A4 niedaleko Bochni. Są ranni

Zdarzenie drogowe miało miejsce w czwartkowy poranek, 26 marca 2026 roku, dokładnie o godzinie 7:40. Groźna sytuacja wydarzyła się na 451. kilometrze trasy A4 w Stanisławicach, na odcinku zlokalizowanym między węzłami komunikacyjnymi Bochnia oraz Targowisko.

Z informacji przekazanych przez Państwową Straż Pożarną wynika, że w kolizji uczestniczyły łącznie trzy pojazdy osobowe.

- W wyniku zderzenia poszkodowane zostały trzy osoby. Jedna z nich została zabrana do szpitala na dalszą diagnostykę - powiedział Radiu ESKA kpt. Hubert Ciepły, Rzecznik Prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Na terenie wypadku cały czas intensywnie działają wezwane na miejsce służby ratownicze.

Ogromne utrudnienia na A4 w kierunku Krakowa

Skutkiem porannej kraksy są bardzo poważne problemy z przejazdem autostradą A4 w stronę Krakowa. Na wspomnianym odcinku całkowicie wyłączono z użytku dwa pasy jezdni. Funkcjonariusze zorganizowali odpowiedni objazd, kierując cały strumień samochodów wyłącznie na pas awaryjny.

Specjaliści szacują, że utrudnienia w tym newralgicznym punkcie potrwają mniej więcej dwie godziny. Służby apelują do wszystkich kierujących o zachowanie maksymalnej czujności oraz radzą, aby w miarę posiadanych możliwości wybierać zupełnie inne trasy przejazdu.

35. Regionalny Konkurs na Pisankę Wielkanocną - Tarnów

49