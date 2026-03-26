Zmiany w komunikacji miejskiej w Tarnowie. Autobusy ominą te przystanki

Utrudnienia dla pasażerów w Tarnowie. Zmiany przez Spartan Race

Organizacja zawodów Spartan Race w Tarnowie wymusza odpowiednie zabezpieczenie przebiegu imprezy, co wiąże się z wprowadzeniem czasowych modyfikacji w organizacji ruchu drogowego. Te decyzje bezpośrednio odbiją się na funkcjonowaniu miejskich autobusów. Według komunikatu Zarządu Dróg i Komunikacji w Tarnowie, w sobotę (28 marca) między godziną 8:00 a 16:00 z obsługi wyłączone zostaną konkretne przystanki zlokalizowane w centrum. Osoby korzystające z linii numer 2, 9, 12 oraz 30 muszą być przygotowane na zmianę ich stałych tras przejazdu.

Z użytkowania wyłączone zostaną następujące przystanki:

Bema – Szkoła

Bema – Targowa

Lwowska – Szeroka

Dla osób planujących podróż w te rejony oznacza to konieczność szukania innych opcji dojazdu lub gotowość na pieszą wędrówkę. Przedstawiciele ZDiK proszą mieszkańców o cierpliwość i rozważne, wcześniejsze układanie planu podróży. Zaleca się również regularne sprawdzanie komunikatów udostępnianych przez miejskiego przewoźnika, by uniknąć niespodzianek. Wiadomości o planowanych zmianach opublikowano z wyprzedzeniem, aby ułatwić mieszkańcom przygotowania do weekendowych utrudnień.

Nowe trasy autobusów w Tarnowie. Tak pojadą linie 2, 9, 12 i 30

Z powodu zawodów Spartan Race odbywających się w Tarnowie, autobusy obsługujące linie 2, 9, 12 i 30 zostaną skierowane na wyznaczone objazdy. Zamiast poruszać się stałymi trasami, pojazdy przejadą ulicami Narutowicza, Dąbrowskiego oraz Kołłątaja. Na wyznaczonej trasie objazdowej uruchomiono przystanki zastępcze, co ma ułatwić podróżnym kontynuowanie jazdy.

Przystanki zastępcze wyznaczone na trasie objazdu to:

Narutowicza – Wodna

przystanek znajdujący się przy ul. Dąbrowskiego (w okolicach centrum handlowego)

