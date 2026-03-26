14-letni Kuba wyszedł z domu i przepadł. Rodzina boi się o jego życie

Alicja Franczuk
Andrzej Woźniak
2026-03-26 13:09

Trwają poszukiwania 14-letniego Jakuba Pietrzykowskiego z Siedlec. Nastolatek wyszedł z domu przy ul. Sienkiewicza we wtorek, 24 marca, i do chwili obecnej nie wrócił. Nie nawiązał również kontaktu z rodziną. Komenda Miejska Policji w Siedlcach apeluje o pomoc w poszukiwaniach zaginionego chłopaka.

Autor: KMP w Siedlcach/Pixabay/ Materiały prasowe

Siedlce. Zaginął 14-letni Jakub Pietrzykowski

Komenda Miejska Policji w Siedlcach prowadzi poszukiwania 14-letniego Jakuba Pietrzykowskiego. Nastolatek we wtorek (24 marca) po godz. 15 oddalił się z miejsca zamieszkania przy ul. Sienkiewicza i do chwili obecnej nie wrócił do niego ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Rodzina boi się o życie nastolatka, bo nigdy wcześniej nie znikał na tak długo.

Polecany artykuł:

Kucharz z namiotu sprzedał tysiąc książek! Psycholog tłumaczy dlaczego woli prz…

Rysopis zaginionego Kuby z Siedlec

Siedleccy policjanci opublikowali wizerunek zaginionego 14-latka i podali jego szczegółowy rysopis.

  • wzrost: około 170-175 cm
  • wiek: 14 lat, ale wygląda na 16 lat
  • budowa ciała: szczupła
  • włosy: koloru jasny blond
  • zarost: brak zarostu na twarzy
  • oczy: koloru niebieskiego

W dniu zaginięcia 14-letni Jakub ubrany był w czarny dres marki „Pitbull” z pionowymi białymi napisami na bokach rękawów oraz nogawek, kurtkę koloru granatowego z małym logiem na piersi „Pitbull” oraz białe buty sportowe „Nike”. Chłopak miał też przy sobie czarną saszetkę na ramię, granatowy plecak marki „Puma”.

Jak podają mundurowi, Jakub może być również ubrany w czerwony dres marki „Pitbull” z białymi lampasami.

zaginiony Jakub Pietrzykowski

Autor: KMP w Siedlcach/ Materiały prasowe

„Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu nieletniego, proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym siedleckiej komendy pod nr tel. 47 707 23 60 lub 112” - apelują siedleccy policjanci.

Polecany artykuł:

Niezwykły biały łoś w Kampinoskim Parku Narodowym. To widok, który zdarza się n…
Po Panu Michale został tylko rower. Co się stało z zaginionym?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAGINIONY NASTOLATEK
SIEDLCE