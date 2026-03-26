14-letni Kuba wyszedł z domu i przepadł. Rodzina boi się o jego życie

Siedlce. Zaginął 14-letni Jakub Pietrzykowski

Komenda Miejska Policji w Siedlcach prowadzi poszukiwania 14-letniego Jakuba Pietrzykowskiego. Nastolatek we wtorek (24 marca) po godz. 15 oddalił się z miejsca zamieszkania przy ul. Sienkiewicza i do chwili obecnej nie wrócił do niego ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Rodzina boi się o życie nastolatka, bo nigdy wcześniej nie znikał na tak długo.

Rysopis zaginionego Kuby z Siedlec

Siedleccy policjanci opublikowali wizerunek zaginionego 14-latka i podali jego szczegółowy rysopis.

wzrost: około 170-175 cm

wiek: 14 lat, ale wygląda na 16 lat

budowa ciała: szczupła

włosy: koloru jasny blond

zarost: brak zarostu na twarzy

oczy: koloru niebieskiego

W dniu zaginięcia 14-letni Jakub ubrany był w czarny dres marki „Pitbull” z pionowymi białymi napisami na bokach rękawów oraz nogawek, kurtkę koloru granatowego z małym logiem na piersi „Pitbull” oraz białe buty sportowe „Nike”. Chłopak miał też przy sobie czarną saszetkę na ramię, granatowy plecak marki „Puma”.

Jak podają mundurowi, Jakub może być również ubrany w czerwony dres marki „Pitbull” z białymi lampasami.

„Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu nieletniego, proszone są o kontakt z oficerem dyżurnym siedleckiej komendy pod nr tel. 47 707 23 60 lub 112” - apelują siedleccy policjanci.

