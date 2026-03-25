Tarnów likwiduje 17 oddziałów przedszkolnych. Czarna prognoza się nie sprawdziła

Ile dzieci przyjęto do tarnowskich przedszkoli? Znamy wyniki

W tym roku w publicznych przedszkolach w Tarnowie przygotowano łącznie 513 miejsc. Warto zaznaczyć, że pierwotnie liczba ta była niższa i wynosiła 468, ale została zwiększona w odpowiedzi na przewidywane zapotrzebowanie. Ostatecznie, w pierwszym etapie rekrutacji, zrekrutowano 451 dzieci. Ta liczba obejmuje nie tylko trzylatków, ale także starsze dzieci, które rozpoczynają swoją przygodę z edukacją przedszkolną lub których rodzice zdecydowali się na zmianę placówki na publiczną.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Wydział Edukacji i Sportu, obecnie szacuje się, że w przyszłym roku szkolnym zostanie utworzonych 99 oddziałów przedszkolnych. Jest to o około 15 proc. mniej niż w obecnym roku szkolnym, kiedy funkcjonuje 116 oddziałów. W efekcie, zlikwidowanych zostanie 17 oddziałów, co jest korektą w stosunku do wcześniejszych prognoz, które zakładały zamknięcie 19 oddziałów.

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli w Tarnowie

Dla tych, którzy nie zdążyli w pierwszym terminie lub nie zostali zakwalifikowani, mamy dobrą wiadomość. To jeszcze nie koniec naboru na rok szkolny 2026/2027. Przewidziano rekrutację uzupełniającą, która stanowi kolejną szansę na zdobycie miejsca w tarnowskich przedszkolach. Co ważne, w tej turze mogą wziąć udział również dzieci spoza Tarnowa, co otwiera możliwości dla rodzin mieszkających w okolicznych miejscowościach.

Termin na składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej wyznaczono od 11 do 22 maja. Rodzice powinni pamiętać o tych datach, aby nie przegapić okazji. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zaplanowano na 8 czerwca. Po pierwszym etapie rekrutacji, pozostały 62 wolne miejsca dla przyszłych przedszkolaków, co oznacza, że wciąż jest spora szansa na przyjęcie.