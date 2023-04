Toyota wypadła z jezdni do przydrożnego rowu. Dwie osoby trafiły do szpitala

Zaginiona nastolatka z powiatu tarnowskiego odnaleziona w Niemczech. Jest cała i zdrowa

W zeszłym tygodniu zrozpaczona matka 17-latki z powiatu tarnowskiego poinformowała policję o zaginięciu córki. Kobieta przekazała, że dziewczyna wsiadła do samochodu prowadzonego przez nieznajomego mężczyznę i odjechała w nieznanym kierunku. Poszukiwania zostały zakończone sukcesem. Mundurowi szybko ustalili markę pojazdu oraz numery rejestracyjne, dzięki czemu odnaleźli kierowcę. Okazał się nim mieszkaniec województwa podkarpackiego, świadczący usługi transportowe za pośrednictwem popularnej aplikacji. Wyjaśnił on, że zabrał grupę pasażerów z regionu tarnowskiego do Niemiec. Gdy dowiedział się, że wiezie nastolatkę poszukiwaną przez policję, zawiózł ją na komisariat w Niemczech. Kontakt między służbami nastąpił za pośrednictwem Biura Międzynarodowej Współpracy Policji w Polsce i odpowiednikiem tej instytucji w Niemczech. W przeciągu kilkunastu godzin od zgłoszonego zaginięcia 17-latka została przekazana pod opiekę matki, która pojechała po nią do Niemiec.

Do czasu odebrania przez matkę zaginiona przebywała w niemieckim ośrodku dla nieletnich. Na szczęście w trakcie eskapady nastolatce nic się nie stało. Wróciła do domu cała i zdrowa.

