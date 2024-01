13-letni Julian z KS Nowa Era Toruń odpalił petardę za 500 złotych!

Wszyscy zostawiają puste miejsce przy świątecznym stole. On sprawdził, ile osób zaprosi go na Wigilię

Nowe połączenie z Aleksandrowa Kujawskiego. Od stycznia wyjadą autobusy do Brześcia

- To nie jest żadna niespodzianka, że Julian wygrał i w kadetach, i w starszej kategorii wiekowej Junior. Tak Julian był najmłodszym zawodnikiem na turnieju i wygrywał z tenisistami o trzy, cztery i pięć lat starszymi od niego, ale jego wygrana to nie jest żadna sensacja - mówi Rafał Utylski (40 l.) trener KS Nowa Era.

- Sensacją jest to, że firma PHU Agrolift jest naszym sponsorem. Dzięki jej prezesowi, panu Patrykowi, Julian razem z innymi młodymi torunianami może grać w tenisa stołowego. Bez zaangażowania firmy Agrolift nie było by to możliwe - dodaje trener Utylski. Pod koniec roku Kujawsko-Pomorski Związek Tenisa Stołowego od kilku lat organizuje turniej TOP 8 w trzech kategoriach wiekowych: młodzik kadet i junior.

W turnieju biorą udział najwyżej sklasyfikowani zawodnicy i zawodniczki na półmetku wojewódzkiej rywalizacji w sezonie. Drugi rok z rzędu TOP 8 zdominowali zawodnicy KS Nowa Era. Ci, zanim nie byli sponsorowani przez firmę Agrolift, trenowali na trzecim piętrze starej kamienicy na toruńskiej starówce. Teraz dzięki wsparciu strategicznego sponsora, klub stać na wynajem ładnego pomieszczenia przy ulicy Świętej Katarzyny 9 w Toruniu.

Młodzi tenisiści z całego województwa lubią brać udział w tych zawodach, ponieważ medaliści otrzymują bony na sprzęt do specjalistycznego sklepu sportowego. Bony wymieniają na koszulki, buty albo okładziny. Julian Korzus w dniu swoich 13. urodzin (28 grudnia) wygrał TOP 8 w kategorii Kadet. Następnego dnia wygrał w kategorii Junior.

Można powiedzieć, że turniej TOP 8 to był wewnętrzny turniej klubu KS Nowa Era. Starsi koledzy z klubu Juliana turniej odpowiednio zakończyli na 3, 4 i 5 miejscu. Koleżanka Juliana z klubu KS Nowa Era, Iza Skowrońska, wygrała turniej w kategorii młodzik. Turniej TOP 8 wygrywali nie tylko zawodnicy z KS Nowa Era Toruń. W Młodzikach triumfował Olaf Glanert z Olimpii Grudziądz. Kadetki wygrała Agata Krauze z MDK Bydgoszcz, a Juniorki Wiktoria Przybytkowska z LUKS Chełmno.

Wszystkim młodym tenisistom stołowym gratulujemy i w Nowym Roku życzymy im wszystkiego najlepszego.

Sonda Jesteś fanem tenisa stołowego? Tak Nie