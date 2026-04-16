Fenomenalny występ 16-latka z Torunia w Bydgoszczy! Tego nikt się nie spodziewał

Żużel: Bartosz Derek w finale Srebrnego Kasku
O 16-letnim Bartoszu Derku mówi się coraz więcej. Wychowanek toruńskiego Apatora wypadł bardzo dobrze w przedsezonowym sparingu ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. Młodzieżowiec pokonał m.in. Andrzeja Lebiediewa. Teraz Derek wysłał kolejny sygnał, że coraz solidniej rozpycha się w żużlowym środowisku. W eliminacjach Srebrnego Kasku pojawił się w miejsce nieobecnego Franciszka Karczewskiego. Nastolatek postanowił wykorzystać szansę i na torze w Bydgoszczy zaprezentował się z najlepszej możliwej strony.
W środę sposób na Derka znaleźli tylko Wiktor Przyjemski (późniejszy zwycięzca, wychowanek Polonii Bydgoszcz), ulubieniec kibiców gospodarzy Maksymilian Pawełczak i Filip Gano z Unii Leszno. 16-latek z PRES Toruń pokonał m.in. Kevina Małkiewicza (Bayersystem GKM Grudziądz) i bardziej doświadczonych kolegów z Apatora. Ostatecznie Derek zajął drugie miejsce, między Przyjemskim i Pawełczakiem.
Awans wywalczył również Małkiewicz, a w biegu dodatkowym promocji nie uzyskał Mikołaj Duchiński. Rozczarował Antoni Kawczyński, który z siedmioma punktami zajął odległe, dziesiąte miejsce.
Wyniki Eliminacji Srebrnego Kasku w Bydgoszczy
- 1. Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - 15 (3,3,3,3,3)
- 2. Bartosz Derek (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - 12 (1,3,2,3,3)
- 3. Kevin Małkiewicz (Bayersystem GKM Grudziądz) - 10+3 (3,3,0,2,2)
- 4. Maksymilian Pawełczak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - 10+2 (2,3,1,1,3)
- 5. Mikołaj Duchiński (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - 10+1 (2,2,3,1,2)
- 6. Eryk Kamiński (Wybrzeże Gdańsk) - 9 (3,2,1,2,1)
- 7. Adam Putkowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - 8 (0,2,0,3,3)
- 8. Jakub Malina (Wybrzeże Gdańsk) - 8 (2,0,2,2,2)
- 9. Jan Przanowski (Bayersystem GKM Grudziądz) - 8 (1,2,2,2,1)
- 10. Antoni Kawczyński (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - 7 (3,0,3,1,w)
- 11. Filip Gano (Fogo Unia Leszno) - 7 (2,1,3,0,1)
- 12. Patryk Budniak (Ultrapur Omega Start Gniezno) - 7 (1,1,2,3,d)
- 13. Bartosz Rudolf (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - 5 (1,1,1,0,2)
- 14. Emil Maroszek (Polonia Piła) - 3 (0,1,d,1,1)
- 15. Gracjan Szostak (Moonfin Magnus Ostrów) - 1 (0,0,1,0,0)
- 16. Franciszek Dymowski (Moonfin Magnus Ostrów) - 0 (0,0,0,0,0)
- 17. Dominik Baryłka (Polonia Piła) - NS
Bieg po biegu:
- 1. (63,78) Przyjemski, Pawełczak, Derek, Putkowski
- 2. (64,32) Kawczyński, Duchiński, Budniak, Szostak
- 3. (63,84) Małkiewicz, Gano, Przanowski, Maroszek
- 4. (63,88) Kamiński, Malina, Rudolf, Dymowski
- 5. (63,53) Pawełczak, Przanowski, Rudolf, Szostak
- 6. (63,95) Derek, Kamiński, Maroszek, Kawczyński
- 7. (63,48) Małkiewicz, Putkowski, Budniak, Dymowski
- 8. (63,20) Przyjemski, Duchiński, Gano, Malina
- 9. (63,73) Kawczyński, Malina, Pawełczak, Małkiewicz
- 10. (63,88) Gano, Derek, Szostak, Dymowski
- 11. (63,98) Duchiński, Przanowski, Kamiński, Putkowski
- 12. (62,57) Przyjemski, Budniak, Rudolf, Maroszek (d)
- 13. (63,27) Budniak, Kamiński, Pawełczak, Gano
- 14. (63,19) Derek, Małkiewicz, Duchiński, Rudolf
- 15. (62,89) Putkowski, Malina, Maroszek, Szostak
- 16. (62,01) Przyjemski, Przanowski, Kawczyński, Dymowski
- 17. (62,69) Pawełczak, Duchiński, Maroszek, Dymowski
- 18. (63,27) Derek, Malina, Przanowski, Budniak (d)
- 19. (63,61) Putkowski, Rudolf, Gano, Kawczyński (w)
- 20. (61,81) Przyjemski, Małkiewicz, Kamiński, Szostak
Bieg dodatkowy: (62,88) Małkiewicz, Pawełczak, Duchiński