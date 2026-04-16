Fenomenalny występ 16-latka z Torunia w Bydgoszczy! Tego nikt się nie spodziewał

Żużel: Bartosz Derek w finale Srebrnego Kasku

O 16-letnim Bartoszu Derku mówi się coraz więcej. Wychowanek toruńskiego Apatora wypadł bardzo dobrze w przedsezonowym sparingu ze Stelmet Falubazem Zielona Góra. Młodzieżowiec pokonał m.in. Andrzeja Lebiediewa. Teraz Derek wysłał kolejny sygnał, że coraz solidniej rozpycha się w żużlowym środowisku. W eliminacjach Srebrnego Kasku pojawił się w miejsce nieobecnego Franciszka Karczewskiego. Nastolatek postanowił wykorzystać szansę i na torze w Bydgoszczy zaprezentował się z najlepszej możliwej strony.

W środę sposób na Derka znaleźli tylko Wiktor Przyjemski (późniejszy zwycięzca, wychowanek Polonii Bydgoszcz), ulubieniec kibiców gospodarzy Maksymilian Pawełczak i Filip Gano z Unii Leszno. 16-latek z PRES Toruń pokonał m.in. Kevina Małkiewicza (Bayersystem GKM Grudziądz) i bardziej doświadczonych kolegów z Apatora. Ostatecznie Derek zajął drugie miejsce, między Przyjemskim i Pawełczakiem.

Awans wywalczył również Małkiewicz, a w biegu dodatkowym promocji nie uzyskał Mikołaj Duchiński. Rozczarował Antoni Kawczyński, który z siedmioma punktami zajął odległe, dziesiąte miejsce.

Wyniki Eliminacji Srebrnego Kasku w Bydgoszczy

1. Wiktor Przyjemski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - 15 (3,3,3,3,3)

2. Bartosz Derek (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - 12 (1,3,2,3,3)

3. Kevin Małkiewicz (Bayersystem GKM Grudziądz) - 10+3 (3,3,0,2,2)

4. Maksymilian Pawełczak (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - 10+2 (2,3,1,1,3)

5. Mikołaj Duchiński (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - 10+1 (2,2,3,1,2)

6. Eryk Kamiński (Wybrzeże Gdańsk) - 9 (3,2,1,2,1)

7. Adam Putkowski (Abramczyk Polonia Bydgoszcz) - 8 (0,2,0,3,3)

8. Jakub Malina (Wybrzeże Gdańsk) - 8 (2,0,2,2,2)

9. Jan Przanowski (Bayersystem GKM Grudziądz) - 8 (1,2,2,2,1)

10. Antoni Kawczyński (PRES Grupa Deweloperska Toruń) - 7 (3,0,3,1,w)

11. Filip Gano (Fogo Unia Leszno) - 7 (2,1,3,0,1)

12. Patryk Budniak (Ultrapur Omega Start Gniezno) - 7 (1,1,2,3,d)

13. Bartosz Rudolf (Stelmet Falubaz Zielona Góra) - 5 (1,1,1,0,2)

14. Emil Maroszek (Polonia Piła) - 3 (0,1,d,1,1)

15. Gracjan Szostak (Moonfin Magnus Ostrów) - 1 (0,0,1,0,0)

16. Franciszek Dymowski (Moonfin Magnus Ostrów) - 0 (0,0,0,0,0)

17. Dominik Baryłka (Polonia Piła) - NS

Bieg po biegu:

1. (63,78) Przyjemski, Pawełczak, Derek, Putkowski

2. (64,32) Kawczyński, Duchiński, Budniak, Szostak

3. (63,84) Małkiewicz, Gano, Przanowski, Maroszek

4. (63,88) Kamiński, Malina, Rudolf, Dymowski

5. (63,53) Pawełczak, Przanowski, Rudolf, Szostak

6. (63,95) Derek, Kamiński, Maroszek, Kawczyński

7. (63,48) Małkiewicz, Putkowski, Budniak, Dymowski

8. (63,20) Przyjemski, Duchiński, Gano, Malina

9. (63,73) Kawczyński, Malina, Pawełczak, Małkiewicz

10. (63,88) Gano, Derek, Szostak, Dymowski

11. (63,98) Duchiński, Przanowski, Kamiński, Putkowski

12. (62,57) Przyjemski, Budniak, Rudolf, Maroszek (d)

13. (63,27) Budniak, Kamiński, Pawełczak, Gano

14. (63,19) Derek, Małkiewicz, Duchiński, Rudolf

15. (62,89) Putkowski, Malina, Maroszek, Szostak

16. (62,01) Przyjemski, Przanowski, Kawczyński, Dymowski

17. (62,69) Pawełczak, Duchiński, Maroszek, Dymowski

18. (63,27) Derek, Malina, Przanowski, Budniak (d)

19. (63,61) Putkowski, Rudolf, Gano, Kawczyński (w)

20. (61,81) Przyjemski, Małkiewicz, Kamiński, Szostak

Bieg dodatkowy: (62,88) Małkiewicz, Pawełczak, Duchiński

